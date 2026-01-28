投入3,000萬元升級環境 麥寮城鄉運動公園動土啟動

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為提升公共休閒空間品質，營造健康宜居的生活環境，麥寮鄉公所日前舉辦「麥寮城鄉運動公園大地暨綠美化工程」開工動土典禮，宣告公園整體改善工程正式啟動。動土儀式由鄉長許忠富、鄉民代表會主席韓青山，率同多位鄉民代表及各村村長共同參與，現場並結合樂活健走活動，吸引眾多鄉親共襄盛舉。

鄉長許忠富說明城鄉運動公園進行全面升級，涵蓋既有步道更新、舞台設施整修及園區周邊樹木修剪整理，同時增設網球場、匹克球場，規劃兩條全新步道與大草皮廣場。（圖／記者蘇榮泉攝）

麥寮鄉公所表示，本次工程編列新臺幣3,000萬元經費，針對城鄉運動公園進行全面升級，施工項目涵蓋既有步道更新、舞台設施整修及園區周邊樹木修剪整理，同時增設網球場、匹克球場，規劃兩條全新步道與大草皮廣場，提供更完善且多元的運動與休憩空間。

廣告 廣告

工程編列新臺幣3,000萬元經費，針對城鄉運動公園進行全面升級，施工項目涵蓋既有步道更新、舞台設施整修及園區周邊樹木修剪整理。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，園區內甫完工的直排輪練習場及兒童遊戲場，也將與本次工程相互串聯，讓孩童、青少年、上班族及長者都能在同一座公園中，依不同需求進行休閒與運動，實現全齡共享的公共空間目標。

動土儀式由鄉長許忠富、鄉民代表會主席韓青山、議員許留濱、林深、吳蕙蘭等，並率同多位鄉民代表及各村村長共同參與。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長許忠富指出，為讓鄉親更深入了解工程內容與未來公園樣貌，公所於動土當日特別擴大辦理樂活健走活動，邀請民眾實地走入園區，感受自然綠意與運動氛圍，並準備多樣宣導品贈送參與活動的鄉民。透過活動結合公共建設說明，讓居民在輕鬆參與中認識公園新設施，進一步提升對健康生活與公共空間的認同。

公所於動土當日特別擴大辦理樂活健走活動，邀請民眾實地走入園區，感受自然綠意與運動氛圍，並準備多樣宣導品贈送參與活動的鄉民。（圖／記者蘇榮泉攝）

麥寮鄉公所指出，城鄉運動公園是鄉親日常休憩的重要據點，期盼透過大地綠美化工程，提升環境景觀與使用機能，讓公園成為結合運動、休閒與社區交流的核心場域，為麥寮打造更友善、宜居的生活環境。

麥寮城鄉運動公園大地綠美化工程開工動土典禮暨樂活健走活動。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！