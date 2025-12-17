投入4,798萬元升級警用裝備，彰化縣府授車並感謝企業捐贈巡邏車。圖／記者鄧富珍攝





為強化警政執勤能量，彰化縣警察局今（17）日在縣警局中庭舉辦「強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業股份有限公司捐贈巡邏車儀式」，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、縣議員、各協勤民力到場見證。活動中，祥嘉工業股份有限公司捐贈一輛價值約120萬元的全新巡邏車，為縣內治安與交通維護注入助力。

王惠美表示，縣府持續推動警用裝備與廳舍更新，提升第一線員警執勤安全與效率。本次在中央與地方共同投入下，爭取中央一般性補助2,500萬元，採購汽車17輛、機車116輛；縣府另編列2,000萬元，採購汽車19輛（含1輛中型巴士）及機車5輛；警察局並編列298萬元，添購重機2輛與機車2輛。總計投入經費4,798萬元，新增汽車36輛、機車125輛，全面強化警用車輛配置。

王惠美也肯定警察局在治安與交通工作的表現，指出在局長陳明君帶領下，警方積極打擊犯罪，於114年榮獲國家警光獎肯定；詐欺案件查獲326件、2,072人，查扣汽車、現金、不動產及虛擬貨幣等，總價值達7億1,552萬元，並成功攔阻詐欺金額4億1,553萬元，打詐金流防制成效累計已突破15.3億元。交通方面，行政院道路交通秩序與交通安全改進執行成果評比，連續兩年獲全國第2名，表現亮眼。

在廳舍改善方面，縣府原規劃更新5處警用廳舍，總經費逾3億多元；考量仍有多處老舊空間亟需改善，114年上半年再追加4億6,000多萬元，涵蓋多處派出所與分駐所新建及整修工程，期盼提供員警更安全、完善的辦公與執勤環境，進而守護縣民生活安全。

議長謝典霖表示，感謝企業捐贈巡邏車與各界長期支持警政工作，縣議會也將持續做警察同仁最堅實的後盾，攜手提升彰化整體治安。

