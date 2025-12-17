投入4,798萬元 彰化縣政府強化警用車輛

彰化縣警察局舉辦強化警察裝備授車典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府持續推動警用廳舍及汽機車更新，爭取中央政府一般性補助二千五百萬元，採購警用汽車十七輛、機車一一六輛；縣府編列二千萬元，採購汽車十九輛，其中包括一輛中型巴士、機車五輛。另外，交通隊編列二九八萬元，採購重機二輛、機車二輛，總計採購金額是四七九八萬元，車輛三十六輛、機車共一二五輛，期盼提供警察同仁最好裝備。

十七日舉辦強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業公司捐贈巡邏車儀式，縣長王惠美表示，此次不僅見證縣府對警政工作的大力支持，祥嘉公司更慨捐一輛價值一百二十萬元的全新巡邏車，共同為提升彰化縣的治安與交通而努力。

王惠美表示，今年度原本規劃廳舍更新有五處，包括警察局綜合大樓，經費三億多元；員林分局林厝派出所四千多萬元；鹿港分局福興分駐所六千多萬元；溪湖分局埔鹽分駐所四千多萬元；芳苑分局原斗派出所四千四百多萬元。

王惠美說，一一四年上半年發現還有許多廳舍亟需改善，因此再追加四億六千多萬元，包括：溪湖分局溪湖派出所、員林分局大村分駐所、鹿港分局洪堀派出所、田中分局內安派出所、芳苑分局竹塘分駐所、鹿港馬鳴派出所、田中朝興派出所及廳舍整修約三千萬元。希望給警察同仁更好的辦公環境，讓大家在辦公及執勤的時候能更安心、更有效率，並提供民眾有一個安全且美滿的生活。