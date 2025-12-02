投入5千萬打造彰化藝文敘事新據點 南郭路一段100號公有房舍啟動活化工程

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍啟動活化工程開工。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府持續推動文化建設與閒置空間再利用，今（2）日為「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」舉行開工典禮。縣長王惠美偕同地方人士出席，共同祈願工程順利，象徵這棟歷史建物即將迎來新生。

南郭路一段100號現址建物興建於日治時期，原為彰化郡役所官舍，二戰後作為縣議會主任秘書宿舍使用，並於107年移交縣府管理。因年久失修，建物逐漸老舊不堪使用。縣府為延續建築價值並活化再利用，投入5,000 萬元進行修復工程，預計於115年底完工。

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍活化工程啟動。圖／記者鄧富珍攝

王惠美指出，建物面積約160平方公尺（約48坪），修繕設計以「新舊融合」為主軸，將保留部分歷史外牆、舊磚、木構與瓦片，作為空間識別的重要元素，再導入現代建材，讓場域在歷史與當代之間展現美學語彙。入口處亦將打造具象徵性的「城市玄關」，邀請民眾走入空間，感受老房子的歲月痕跡與文化故事。

工程完成後，該建物將規劃為藝文展覽及藝術教育推廣場域。王惠美表示，這項工程不僅是對老建物的修復，更象徵彰化文化能量的累積。透過創造更多親近藝術的公共空間，讓美學走入城市日常，使彰化成為具有文化溫度的宜居城市。

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍舊貌。圖／記者鄧富珍攝

她也強調，縣府未來將持續推動文化設施升級與藝文空間再生，透過多元活動提升民眾參與，吸引更多創意人才匯聚，進一步強化城市文化競爭力。她期望本案施工順利，完工後能為鄉親提供更優質的藝文體驗與展演平台。

文化局表示，南郭路一段100號位處旭光路與南郭路交叉口，交通便利、位置醒目，具高度再利用潛力。此次工程以彰化郡役所官舍的歷史意象為基礎，結合都市公共空間再造與建築活化，引入藝術能量，盼將此處打造為彰化新的城市美學地標，成為市民共享記憶與創造故事的生活場域。

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍舊貌。圖／彰化縣政府提供

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍新貌。圖／彰化縣政府提供

投入5,000萬元打造彰化藝文敘事新據點，南郭路一段100號公有房舍新貌。圖／彰化縣政府提供

