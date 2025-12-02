投入5,000萬打造藝文敘事新據點 彰化市公有房舍再利用工程今動工

▲今(2)日開工典禮現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府長期致力於推動文化建設，厚植城市人文底蘊，積極規劃公有房舍整修再利用，推動空間活化。今(2)日舉辦「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」開工典禮，彰化縣長王惠美與地方仕紳共同出席開工典禮。縣長王惠美表示，今天不只是開工典禮，更是讓一棟老舊建築重獲新生的時刻，南郭路一段100號原是日治時期的彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，107年移交縣府列為公有宿舍管理。惟因時代變遷，建物逐漸老舊，不堪使用，縣府為延續建物生命力，推動活化再利用，投入縣款5,000萬元辦理修復工程，預計在115年底完工，感謝議長謝典霖及所有議員對縣政預算的大力支持。

廣告 廣告

▲彰化縣長王惠美與地方仕紳共同出席開工典禮。（記者廖美雅拍攝）

王惠美說明，這棟老建物面積約160平方公尺(48坪)，透過新舊融合的設計，保留部分歷史外牆、舊磚、木頭與舊瓦，成為整體地景的基底，結合現代材料，在新舊之間的路徑展現設計美學。建物修繕完竣後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣的空間使用。當更多人願意走進展覽空間、參加一場講座、欣賞一件作品，城市的文化能量就會不斷向外擴散，吸引更多創意人才聚集，讓彰化在文化競爭力持續攀升。期望施工順利圓滿，盡早提供鄉親更好的藝文空間。

▲彰化縣長王惠美與地方仕紳共同出席開工典禮。（記者廖美雅拍攝）

文化局補充，南郭路一段100號因位於旭光路、南郭路的交叉路口，地理位置極佳，具有高度再利用的潛力。因此縣府推動本次修繕再利用工程，將新舊結合的理念融入規劃設計，以建立彰化郡役所官舍的文化意象。透過都市文化公共空間再造與建築活化再利用，注入藝術能量，期望打造城市美學新地標，也成為人們願意共享記憶、創造故事的嶄新場域。