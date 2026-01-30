中央地方攜手合作新典範，投入5.7億元建交通新動脈，台76線新水交流道聯絡道正式開工。圖／彰化縣政府提供





配合東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段延伸工程，並回應埔鹽鄉日益成長的交通需求，彰化縣政府積極向中央爭取經費，推動「台76線新水交流道聯絡道新闢工程」。工程今（30）日上午於台電埔鹽變電所前舉行開工動土典禮，由彰化縣長王惠美、交通部政務次長陳彥伯等人共同主持，宣告埔鹽地區交通建設邁入新里程碑。

本案總經費達5億7,145萬9,000元，其中中央補助4億6,288萬2,000元，縣府自籌1億857萬7,000元，工程預計於117年2月底前完工。為配合台76線延伸工程預計於115年底通車，新水交流道匝道至彰41線好金路路段，將於今年10月優先完工並開放通行。

王惠美表示，埔鹽鄉素有「蔬菜故鄉」、「糯米原鄉」之稱，農產運輸仰賴完善的交通建設，此次工程在交通部大力支持及議會共同促成下順利推動，未來新水交流道啟用後，將大幅提升農產品產銷效率，帶動地方產業發展。她也指出，工程西起彰39線大新路，東至新生路，全長1,361公尺、路寬約16公尺，採快慢車分流設計，配置2快車道及2機慢車道，完工後可有效分擔台76線埔鹽交流道車流，紓解台19線、146線及彰36線交通壓力，完善埔鹽周邊路網。

交通部政務次長陳彥伯表示，此案是中央與地方合作的成功典範，不僅補足快速道路聯外缺口，也回應地方長期交通需求。中央近年已投入超過105億元改善彰化交通，涵蓋道路品質、停車空間、公共運輸及交通安全等，期盼藉由便捷路網，促進產業與觀光發展。

埔鹽鄉長許文萍與多位民意代表皆表示，工程完工後將全面提升埔鹽交通機能，為地方永續發展奠定更穩固的基礎。

完工模擬圖。圖／彰化縣政府提供

