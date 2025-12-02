投入5000萬元 彰市公有房舍再利用工程 開工

縣長王惠美與各級民代、里長共同出席，祈求開工大吉、工程順利。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美與各級民代、里長共同出席，祈求開工大吉、工程順利。（記者方一成攝）

彰化縣政府長期致力於推動文化建設，厚植城市人文底蘊，積極規劃公有房舍整修再利用，推動空間活化。今（二）日舉辦「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」開工典禮，彰化縣長王惠美與各級民代、里長共同出席，祈求開工大吉、工程順利。



王縣長表示，今天不只是開工典禮，更是讓一棟老舊建築重獲新生的時刻，南郭路一段100號原是日治時期的彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，107年移交縣府列為公有宿舍管理。惟因時代變遷，建物逐漸老舊，不堪使用，縣府為延續建物生命力，推動活化再利用，投入縣款5000萬元辦理修復工程，預計在一一五年底完工。



王縣長表示，這棟老建物面積約160平方公尺，透過新舊融合的設計，保留部分歷史外牆、舊磚、木頭與舊瓦，成為整體地景的基底，結合現代材料，在新舊之間的路徑展現設計美學。同時在入口處形塑象徵性的「城市玄關」，邀請民眾走入此處，細細品味老房子的從漫長歲月走來的刻度。建物修繕完竣後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣的空間使用。這座場域的再生，代表的不僅是硬體更新，更象徵彰化文化能量的持續累積，提供更多親近藝術的平台，打造處處皆美學、具有文化與溫度的城市。



王縣長表示，縣府未來將持續推動文化建設與藝文空間再生，打造一個更友善且多元的文化環境，提升藝文欣賞人口不僅能提升文化力，更是城市永續發展的重要基礎。當更多人願意走進展覽空間、參加一場講座、欣賞一件作品，城市的文化能量就會不斷向外擴散，吸引更多創意人才聚集，讓彰化在文化競爭力持續攀升。期望施工順利圓滿，盡早提供鄉親更好的藝文空間。



彰化縣文化局表示，南郭路一段100號因位於旭光路、南郭路的交叉路口，地理位置極佳，具有高度再利用的潛力。因此縣府推動本次修繕再利用工程，將新舊結合的理念融入規劃設計，以建立彰化郡役所官舍的文化意象。透過都市文化公共空間再造與建築活化再利用，注入藝術能量，期望打造城市美學新地標，也成為人們願意共享記憶、創造故事的嶄新場域。