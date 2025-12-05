投全國冬片製茶賽成績揭曉

全國製茶好手同場製作冬片茶，成績出爐後陳翰立鄉長隨即頒給獎金合影。（記者蔡榮宗攝）

▲全國製茶好手同場製作冬片茶，成績出爐後陳翰立鄉長隨即頒給獎金合影。（記者蔡榮宗攝）

南投縣名間鄉公所舉辦一一四年全國冬片茶製茶比賽，四、五日兩天於名間鄉埔中村獅子頭山的「茶之魔手製茶二廠」舉辦，由全國產茶縣市政府及農會選拔並推薦的四十位製茶高手參與，以相同茶菁製作，來自宜蘭縣礁溪鄉農會吳啟銘獲得冠軍。

冬片茶比賽已邁入第二十年，長期吸引全台各地製茶好手齊聚交流切磋，今年競賽十二月四及五日兩天舉行，四十位選手，分別來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、嘉義、花蓮、台東等地。

廣告 廣告

名間鄉所表示，所辦理冬片茶比賽行之有年，選手年齡層逐漸年輕化，許多歷屆獲獎者更成功打造自有品牌，透過商務型通路推廣茶文化，並以創意茶飲及產品開發將傳統茶品轉化為符合年輕族群喜好的新式風味，使茶文化向下扎根、吸引更多民眾投入茶產業。

鄉所表示，今年比賽使用經農業部農糧署認定的五星級茶廠場地，由農業部茶及飲料改良場南部分場講師講授茶樹有機友善耕作與病蟲害管理。競賽以四季春茶菁為原料，依包種茶製程進行日光萎凋、室內靜置萎凋攪拌、發酵、炒菁、初乾、乾燥等工序。透過講習與競賽並行，強化有機與衛生安全茶葉生產體系，穩固名間茶產業基礎。

選手於四日下午領取茶菁後開始製作，五日完成後。由林儒宏分場長、陳澄清及陳建州三位專家，依外觀、水色、香氣與滋味進行評審。

最終比賽出爐得獎名單：冠軍：宜蘭縣礁溪鄉農會吳啟銘。亞軍二名：新北坪林區農會王翰揚及。竹山鎮農會吳嘉晉。季軍三名分別：水里鄉農會葉孟展、苗栗頭份市農會許郁仁及嘉義梅山鄉農會李易融。鄉長陳翰立隨即頒給獎金冠軍一萬元、亞軍五千元、季軍三千元。

名間鄉長陳翰立表示，名間鄉年產茶量超過一萬公噸，占全台六至七成，不論種茶面積、單位產量或總產量皆為全台之冠。雖近年因市場變化使部分製茶廠逐漸萎縮，但手搖飲市場興起仍為茶產業帶來新的契機。他期待藉由此次比賽深化傳統製茶技術，提升名間茶產業能見度，吸引更多民眾認識名間茶的特色並支持在地產業。