投公費成人肺炎鏈球菌疫苗再升級 一劑獲完整保護力

南投縣政府衛生局配合中央政策，自一一五年一月十五日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型二十價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種一劑，即可獲得完整保護力。

本次接種政策適用對象包括六十五歲(含)以上長者、五十五至六十四歲原住民民眾，以及十九-六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，接種銜接原則如下：一、從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20。二、曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿一年後，即可接種PCV20。三、如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。四、IPD高風險對象對象於六十五歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，屬完整接種，年滿六十五歲(含)且與前一劑間隔滿(含)五年後，可再接種PCV20。

衛生局長陳南松提醒，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，符合資格之縣民，建議接種前先電洽醫療院所確認疫苗庫存情形後，再前往接種。相關接種資訊可至縣府衛生局網站(https://ntshb.tw/nth03tMnue)查詢，本縣肺炎肺炎鏈球菌疫苗接種合約院所(https://ntshb.tw/nth03gy2qm)，或洽詢本縣防疫專線049-2220904。