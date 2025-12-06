投向環保親子同樂 實踐垃圾不落地美好綠色生活

環保局長李易書也到場嘗試體驗遊憩活動。（記者扶小萍攝）





南投縣府環境保護局積極推廣垃圾不落地、自備購物袋等守護環境原則，6日下午2時起在縣立體育場舉辦年度大型環保宣導活動「投向環保 親子同樂」，規劃有豐富的親子節目、互動遊戲、聽繪本故事與精美小禮品，活動選在週末假日，受到民眾熱烈響應，環保局希望讓大眾以最輕鬆的方式學習環境保護、落實綠色生活。

環保局長李易書主持活動表示，環保局利用週六下午舉辦這場親子園遊會，主要是透過如釣魚、套圈等遊憩方式傳達環保理念，同時也訴求不能有任何垃圾產出，要求參與的各美食等攤位不得提供一次性飲料杯或紙袋、餐具等，並提供免費餐具租借活動，期許活動結束不產生一公斤的垃圾。

廣告 廣告

小朋友對釣魚可感興趣了圍住小水池釣不停。（記者扶小萍攝）

李局長也強調此次是歲末大型活動，希望民眾可以知道環保可以隨手做起，從自己做起。

每項遊戲都吸引大小朋友排著長龍來體驗。（記者扶小萍攝）

環保局表示，今年活動以「寓教於樂」為核心，結合資源循環、空氣品質、水環境保護、環境教育等政策內容，讓民眾在音樂與互動遊戲中，自然了解環保觀念。活動由深受大小朋友喜愛的「露露姊姊」帶來開場表演與親子帶動唱，並邀請江宜潔、甜甜、瀟灑等專業表演者接力帶來精彩演出，活動內容熱鬧豐富，許多民眾都是全家大小一同參加。

環教繪本說故事讓小朋友聽得入神。（記者扶小萍攝）

為讓小朋友在遊戲中學習，現場規劃多項環保互動，包括「OX分類王」、「投入好廁」、「飛出好環境」環保問答、「空品迷宮嘟嘟遊」電動小摩托車體驗及環教繪本說故事等，讓孩子在玩樂中理解資源回收、空氣品質及如廁文化的重要性。活動期間也會進行有獎徵答，答對即可獲得精美禮品。

活動開始備有百元餐券於現場發放，供民眾於美食市集使用，現場大排長龍；採自備環保餐具購買美食，請民眾自備環保餐具到場，現場也提供環保餐具租借；還可以自備使用過的電池，到場尋寶，從二手物攤中，找出自己的新歡，讓活動在兼顧環保精神的同時，也營造出循環生活氛圍。

南投縣府表示，推動環境保護不只靠政策，更需要全民共同參與，本次活動期待透過歡樂的親子互動，讓環保教育從「家庭」開始生根。



更多新聞推薦

● 世界人權日典禮 賴清德：民主是臺灣唯一的方向