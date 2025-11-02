投商學務主任及校友同獲服務獎章

王副縣長為南投高商蔡秋菊主任頒發教育奉獻獎以獎勵其教育奉獻。（圖：南投高商提供）

南投高商在中國青年救國團七十三週年團慶中，兩位傑出代表榮獲殊榮，為校爭光。學務處主任蔡秋菊獲得「教育服務獎」，而熱心校友吳秀妙則榮獲「服務獎章」。

蔡秋菊主任自大學時期便積極參與童子軍社團，進入教育界後，她將童軍助人的精神融入學生輔導工作。擔任南投高商訓育組長期間，她帶領學生參加多元活動，促進學生的全面發展。升任學務主任後，蔡主任更進一步推動志工服務，鼓勵學生社團參與各類志工活動。例如，每年她都帶領學生與九二一同濟會的同青社合作，在寒假期間到兒少家園舉辦同樂活動，讓小朋友們開心的同時，也讓學生體會助人為樂的真諦。

蔡主任還積極推動學生會參與各類服務工作，包括募發票和協助弱勢長者打掃環境等。此外，她在戶外教育活動中融入環保理念，提升學生的環境意識，以實際行動詮釋教育熱忱，培育出無數具責任感與溫暖的投商學子。在學校各項活動中，蔡主任總是親力親為，展現出她對教育工作的全心投入。

另一方面，獲得「服務獎章」的傑出校友吳秀妙，以「取之社會，用之社會」為信念，長期投入公益事業。目前，她是台灣獅服務社團的成員，持續協助弱勢團體及學生，讓他們在經濟困難中仍能安心求學。吳校友不僅在經濟上給予支援，更常回到母校分享人生經驗，鼓勵學弟妹要勇敢追夢。

面對這次的榮譽，蔡秋菊主任謙虛地表示，感謝救國團的肯定，這個獎項不只是給我個人，更是對所有默默付出的教育工作者的鼓勵。能夠陪伴學生成長，看到他們在服務中學習，在付出中成長，就是我最大的收穫。未來我會繼續秉持教育初心，與同仁們一起為學生創造更多學習與服務的機會。」這次的表彰活動，不僅肯定了蔡秋菊主任與吳秀妙校友對教育與社會的貢獻，也激勵更多人投入教育服務與公益事業，為社會帶來更多正能量。南投高商以這兩位傑出代表為榮，他們的事蹟將成為全校師生學習的榜樣。