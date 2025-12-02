投商高一新生變身英語導遊 帶美生DIY紅龜粿 走讀南投古蹟

國立南投高商與美國NSLI-Y領隊師生合影，透過社區走讀與互動遊戲，建立起深厚跨國友誼。(圖：校方提供)

▲國立南投高商與美國NSLI-Y領隊師生合影，透過社區走讀與互動遊戲，建立起深厚跨國友誼。(圖：校方提供)

為了深化國際教育並推廣在地文化，國立南投高商於(一)日與文藻外語大學應用華語系合作接待來自美國國務院「高中生華語獎學金計畫（NSLI-Y）」的師生團隊。不同於傳統的校園參訪，南投高商特別安排應用英語科一年級學生擔任「英語導遊」，帶領美國高中生走出校園，深入南投市區進行「文化走讀」，從古蹟巡禮到百年市場的紅龜粿DIY，進行了一場兼具深度與溫度的跨國文化交流。

廣告 廣告

本次交流活動由南投高商應用英語科精心策劃。校方表示，為了讓學生將所學應用於真實生活，巧妙結合這個文化交流的機會，讓一年級的學生展現「導覽英文」課程的學習成果。學生們分組帶領美國學伴，全程以英語導覽南投市著名的文化景點，包括香火鼎盛深具歷史與民俗文化的配天宮、充滿儒家氣息的藍田書院、見證歷史的武德殿，以及經活化再利用的稅務出張所。

活動中最大的亮點在於「體驗式學習」。在南投百年市場的行程中，南投高商師生安排了台灣傳統米食「紅龜粿」的DIY實作體驗。美國學生與投商學生在職人的指導下，親手揉麵、包餡、壓模，對這項象徵長壽與吉祥的傳統糕點感到新奇不已，現場互動熱絡。

午餐時間，雙方於福瑞堂（原稅務出張所）進行更深度的文化互動。除了品嚐在地美食，投商教師設計了趣味十足的「台灣賓果大挑戰（Taiwan Bingo Challenge）」遊戲，拉近彼此距離。值得一提的是，為感謝台灣學生的熱情接待，美國高中生特地準備了「茶席」回禮，親手沖泡茶飲給台灣師生品嚐，展現了雙向交流的真摯情誼。活動尾聲，雙方互贈手寫明信片並分享剛出爐的紅龜粿，在溫馨的氣氛中為活動畫下句點。

南投高商劉玲慧校長指出，與一般學校的應用英語科不同，南投高商特別強調「實作力」與培養具備「國際視野」與「生活技能」的未來人才。教學團隊積極投入各項計畫撰寫，爭取外部經費與資源，主動為學生安排如本次NSLI-Y的國際交流活動，致力於豐富學生的學習歷程。劉校長強調，這種從一年級就導入英文導覽實務、讓學生在真實情境中「做中學」的模式，讓學生不只是學習語言，更能用語言行銷南投、連結世界。此次活動不僅成功落實了國民外交，更充分驗證了應英科「學用合一」的教學成效，讓學生在真實情境中展現自信與專業，為未來接軌國際奠定堅實的基礎。