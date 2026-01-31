投家扶扶幼委員暨志工尾牙頒獎熱心服務夥伴

南投家扶中心卅一日上午舉辦「二○二六年扶幼委員暨志工尾牙」，向辛勤付出的扶幼委員和志工們表達最深的謝意。回顧二○二五，中心志工們投入了計六○四人次、累積服務時數更是高達二千九百四十五小時，用愛與行動為弱勢兒童與家庭帶來溫暖。

活動當天，除了頒發扶幼委員聘書，還進行了新舊任志工幹部的交接儀式，同時表揚多位熱心服務的志工夥伴，場面溫馨感人。這場尾牙餐敘也成為扶幼委員會、展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會等志工團隊與社工之間交流情誼的美好時光。

活動由展愛隊員施荏育先生代表分享母親陳嬿朱女士於二○○五年加入南投家扶展愛服務隊後，積極參與家扶志工活動，並在二○二二年開始擔任展愛服務隊總務幹部一職，今年即將邁入第五年，陳嬿朱女士知道此職務之重要性，需掌管財務、記錄各項開銷收支等工作，時屬不易，仍勇於接受挑戰，並也盡忠職守認真做好總務一職。自加入隊伍以來，陳女士總服務時數超過五百小時，並連續四年榮獲南投家扶熱心服務獎。

在志工服務的道路上，陳嬿朱女士不僅是默默付出的實踐者，更是以身作則的引路人。她將公益精神自然地融入家庭生活，讓孩子在耳濡目染中理解「付出」的意義。因此施荏育先生在母親的陪伴與影響下，二○二三年正式加入展愛隊，逐漸體會到志工服務帶來的感動與成長。母子一同投入服務的過程，不只是共同完成任務，更是在彼此陪伴中累積珍貴的回憶，也讓公益成為連結親情的重要橋樑。