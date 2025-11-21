投審會核准酷澎增資 2年增資逾350億元

▲被譽為「韓國亞馬遜」酷澎（Coupang），在台再度增資，金額高達247.5億元，從事電子商務服務等業務。若合計酷澎去年3次增資，總計106.3億，酷澎2年已經增資逾350億元，展現對於台灣投資決心。（圖／取自NOWNEWS圖庫）

[NOWnews今日新聞] 經濟部投資審議會今（21）日會議，會中計核准重大投資案件計9件。其中，被譽為「韓國亞馬遜」酷澎（Coupang），在台再度增資，金額高達247.5億元，從事電子商務服務等業務。若合計酷澎去年3次增資，總計106.3億，酷澎2年已經增資逾350億元，展現對於台灣投資決心。



針對酷澎此次增資247.5億元用途，投審司說明，酷澎表示，主要運用於在台經營業務、倉儲租賃、物流配送等，並強調相較於去年一年內增資3次，今年是第一次增資。



酷澎是2021年在美國上市，同年進軍台灣，透過「火箭跨境」、「火箭速配」兩大服務，包羅國內外數百萬選品，對國內電商市場掀起新一波競爭浪潮。



酷澎近年更是不斷增資，2023年底起陸續在台增資24.7億、60億元、21.1億元，已合計投資106.3億元；今天再通過247.5億元鉅額增資案，2年合計增資353.8億元，也讓人好奇這筆巨資將如何運用。



值得注意是，Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案先前遭公平會擔憂結合後將欠缺抗衡力量，決議禁止結合，後續便盛傳酷澎有意進軍台灣外送市場，買下foodpanda，考量到酷澎在韓國及日本都有經營外送平台，若有此意也並不奇怪。



今年10月，酷澎獲邀出席由經濟部舉辦的「2025年台灣全球招商論壇」，與經濟部宣布簽署投資意向書，由酷澎全球事務長Robert Porter代表出席，並與經濟部次長江文若熱烈交流，感謝政府對外商投資的支持與協助。



Robert Porter表示，酷澎很高興能持續投資台灣，台灣是印太地區的重要經濟樞紐。我們透過擴展先進的物流網絡，引進獨有的世界級技術與整合式基礎設施系統，致力於提供創新零售服務與卓越購物體驗。

