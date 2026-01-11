投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」

​2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排擠效應。對此，資深媒體人黃揚明表示，綠營的焦慮導致其側翼開始攻擊小黨。​

黃揚明表示，綠營目前非常焦慮，除了現任立委王世堅以外，在台北市沒有適當母雞人選。王世堅外其他人選要能勝過現任市長蔣萬安難度都很高。而這樣的焦慮凸顯在，綠營側翼居然開始攻擊小黨。

資深媒體人黃揚明（見圖）分析綠營對選情的焦慮。（資料照，柯承惠攝）

黃揚明指出，在小黨的第一波提名後，綠營側翼卻指稱「投給小黨就是投給國民黨」，如2024年便是因小民參政、歐巴桑聯盟在新北市第七選舉區推派人選，導致前立委羅致政以不到3%差距敗選；高嘉瑜則是遭到吳欣岱分票而落選。但黃揚明指出，會投給第三勢力的選民「本身就不會投給民進黨」。

黃揚明分析，小黨如台灣基進等，在議員選舉中即使選不上，也可能會拉下一位民進黨提名的候選人，導致民進黨席次減少。黃揚明感慨，但台灣前進陣線的四小黨，在大罷免期間是最積極在第一線作戰的，大罷免後他們要參選議員，卻被民進黨指控「投給小黨就是投給國民黨」，叫他們情何以堪。

黃揚明續指，本來因為市長人選難定，便導致民進黨議員提名採取保守，現在加上其他不利因素，對民進黨而言不論是市長或是議員，都需要有「保底」的策略，保住40至45%的席次，無法過半，但維持作為有能量的少數黨。

