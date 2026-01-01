投市宣布重大建設齊發

為喜迎二○二六年到來，南投市公所一日上午於中山公園隆重舉行「元旦升旗典禮」。儘管清晨微有寒意，仍吸引超過五百位市民與各機關團體熱情響應。在激昂的國歌聲中，國旗隨之冉冉升起，現場市民與貴賓共同許下「幸福南投、宜居共榮」的新年願望。

本次盛會包含南投市長張嘉哲、市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞及多位代表，與農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖，及南投市各里里長等貴賓皆親臨現場；更有許多市民家人扶老攜幼早起參與，共同見證這份嶄新的曙光。

廣告 廣告

升旗典禮序幕由營北國中舞龍舞獅隊帶來氣勢磅礡的演出，象徵南投市祥瑞興旺、活力躍進；緊接著平和國小太鼓隊以震撼人心的擊鼓表演將現場氣氛推向高潮，充分展現在地學子蓬勃的生命力。許多家長帶著孩子在綠意盎然的中山公園互動，為元旦早晨增添了許多溫馨與朝氣。

張嘉哲市長宣布，今年將是南投市公共建設豐收年，包括「國道高架橋下親子滑輪場」、「南投高中舊宿舍活化計畫」及「市立圖書館落成啟用」等多項指標性工程都將陸續完成。他強調：市民的每一件小事，都是公所的大事，我們會持續努力，讓南投市成為大家最驕傲的家園。」