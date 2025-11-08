投市封街追懸日 捕捉夢幻畫面
▲南投市公所封街追懸日活動，吸引大批攝影愛好者及民眾到場共賞。（記者蔡榮宗攝）
每年秋季當太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽會恰好降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所八日下午在民族路舉辦的「封街追懸日」攝影活動圓滿落幕，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家庭到場共賞，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱絡。
當夕陽緩緩滑落，橘紅的光影穿透街道，照亮整條民族路，街道瞬間被夕陽染成一片金黃。上千民眾紛紛舉起手機、專業攝影師架起相機，屏氣凝神地捕捉這一年僅有幾次才能見到的夢幻畫面。也有家長牽著孩子，一起對著夕陽比出愛心手勢，留下最溫馨的剪影。在夕陽的餘暉中，閃爍的燈光與人潮的笑聲交織，不少人即時上傳社群分享美景，讓更多人透過鏡頭看見南投最迷人的黃昏時刻。
今年活動首度加入「迷你市集」與「餐車美食」區，搭配現場街頭藝人音樂表演、造型氣球秀，讓大家一邊等待懸日出現，一邊享受南投在地特色餐飲與悠閒氛圍。從香氣四溢的小吃攤位，到樂手悠揚的旋律，整條街成為融合自然與人文的開放藝文空間，讓這場攝影活動更具生活感與城市魅力。
「懸日」不僅是一場視覺饗宴，更象徵南投城市的活力與文化底蘊。封街舉辦活動，最重要目的是讓民眾能在安全、舒適地觀賞自然奇景，也讓外地遊客看見南投的多樣風貌。市長張嘉哲表示，市公所希望藉由這樣的活動，讓大家更貼近城市的步調，也促進地方觀光與商機。
張市長表示，未來南投市公所將持續結合文化、觀光與創意，讓市民每一次走上街頭，都能感受到屬於南投的光、影與溫度。
