投市福崗路西延新建工程 動土

南投縣府昨（八）日辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，福崗路全線完工後可串連國道三號南投交流道至工業路，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道三號間最後一哩路的交通聯絡系統，讓交通更加通暢。

包括副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、國土署中區分署長陳俊雄、縣議員林憶如、張秀枝、吳棋楠、沈夙崢、南投市長張嘉哲、鄰近各里長與鄉親近百人到場觀禮。

許縣長表示，南投交流道的主要聯絡道路為信義街及福崗路，其中福崗路為通往南崗工業區及台三線南崗路之聯絡道，一0四年闢建至南崗二路後，為建構南投市完整的外環道路，縣府計畫自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國三間便捷的聯絡道路，在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為四億九千六百八十萬元，中央負擔三億七千四百三十八萬元，縣府自籌一億二千一百八十九萬元，工程預計一一六年十二月底完工。