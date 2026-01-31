投市親子輪動場將動工 嘻哈x滑板暖身

南投市親子輪動場即將動工，嘻哈x滑板暖身，縣長許淑華、市長張嘉哲出席支持。（圖：南投市公所提供）

當國手級滑板飛躍波浪道，碰撞上最燥的嘻哈饒舌音樂，南投市即將迎來一場前所未有的「城市律動」饗宴！南投市公所為宣告「親子輪動場」將正式動土，打破傳統動工儀式的框架，舉辦一場結合胖卡市集、滑板國手示範賽與嘻哈電音派對的宣傳暖身活動。這不僅是一座公共建設的開端，更預告了南投市未來將變身為全台最具活力、最酷的親子運動場域。

活動於卅一日下午二時至晚間八時三十分，在「親子輪動場預定地」（國道三號高架橋下）熱鬧登場。活動由南投縣政府與南投市公所攜手合作，期盼透過這場感官震撼的暖身日，凝聚地方對公共建設的期待，讓南投市成為全齡運動的宜居城市。

南投市公所表示，親子輪動場預定地在南投浪漫情人橋旁，興建完工後面積約七千五百平方公尺，大約會有五座籃球場的長度，到時候會是全齡化輪動場，包含滑步車、滑板、直排輪等設施，還有全台最長的滑步車道及親子遊憩設施，總經費六千萬元，最快今年底完工。

今天活動內容豐富多元，由胖卡市集領軍，下午三時至五時則安排了「專業級」的滑板選手示範與滑步車體驗，在DJ的節奏律動中，讓大眾親身體驗輪動運動的魅力。進入晚間，活動進入最高潮，邀請知名嘻哈歌手PCCHEN、JY、99，以及多位頂尖DJ接力開唱，將預定地結合運動、音樂與休閒的露天狂歡派對。

縣長許淑華表示，南投市近年在公共建設與親子環境營造上成果顯著，親子輪動場結合運動推廣與城市空間活化，縣府除政策支持外，也特別補助四十萬元經費辦理此次宣傳暖身活動，期盼透過縣市合作，讓南投市持續朝友善宜居城市邁進。

市長張嘉哲表示，透過動工前宣傳暖身活動，讓民眾對親子輪動場的規劃理念與未來發展有初步了解，同時推廣正確的運動與安全觀念，凝聚地方對公共建設的認同，讓工程推動更加順利。