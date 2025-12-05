投市鄉村整體規劃啟動 未來20年大改造

南投市鄉村整體規劃啟動，邀請所有市民朋友一起參與。(圖：南投市公所提供)

南投市的「鄉村地區整體規劃」正式啟動了！這項依《國土計畫法》推動的重大計畫，影響南投未來十至二十年的生活樣貌，不只是一份報告，而是決定我們家鄉未來怎麼發展的重要指南。只要計畫完成並通過審議，中央就會依據內容調整土地用途、基礎建設與公共服務配置，關係到每一位市民的居住權益，是南投發展的關鍵一步。

根據規劃，在南投市全境七千一百六十公頃中，有超過六成的非都市土地位於本次規劃範圍內，涵蓋九個主要鄉村聚落及二十處里集居地，影響眾多市民的「居住權益」與「產業發展」。重新檢視農村的未來發展，確保土地能被合適的使用。

從生活到產業，全方位提升品質：規劃目的是致力於提升居住品質、完善公共服務，並在保留農村風貌的同時，為地方產業、觀光與農業注入新動能。同時，針對交通動線、公共設施不足及聚落安全等課題提出具體解方，期望讓城市便利性與鄉村宜居性同步提升。

南投市公所和南投縣政府共同爭取到國土署五百萬元經費補助，預計四年緊密規劃，執行期程自二0二五年至二0二八年。這是一個紮實的大型計畫，包含基礎調查、深度訪談、課題盤點等嚴謹的法定程序。

另外，還有二處聚落規劃經費補助進行區域計畫，各一百萬元補助，包含鳳山社區及旺來園區（暫定），在保留聚落的原有特色下，支持在地產業持續發展為目標。總共七百萬元的計畫經費。

市長張嘉哲表示，這不是紙上談兵，而是腳踏實地的承諾，為了讓計畫真正貼近民意，南投市公所將全力投入，協助規劃團隊深入每個里、每個聚落。好的規劃不能急，必須透過多次的在地訪談、地方工作坊與協調，才能凝聚共識。

張市長說，廣邀里長、市民代表、社區協會及地方團體共同參與，逐筆記錄土地現況與使用需求。讓每一片土地都清楚討論，一片一片土地、一戶一戶地去瞭解，切身地陪著大家把這份計畫做完整。

市公所會將大家的聲音轉化為具體的規劃內容，帶進縣府與中央，確保南投市的每個角落都被重視。這是一次改變南投未來生活樣貌的重要機會，邀請所有市民朋友一起參與，把需求說清楚、把問題找出來，讓我們一起讓南投變得更好。