投幣許願前先付費 義大利特雷維噴泉將收門票

2025年12月19日，義大利羅馬特雷維噴泉周邊遊客人潮。美聯社



義大利首都羅馬的特雷維噴泉（Trevi Fountain）是知名景點，遊客努力擠到噴泉邊，欣賞噴泉雕像之餘，還要扔硬幣許個願。不過現在許願前還要另外再付費，羅馬市府為舒緩人潮，明年2月起對於接近噴泉的遊客將收2歐元（約74元台幣）門票費，不過如果只是在附近廣場欣賞噴泉，則不用付費。

美聯社報導，羅馬市府19日宣布，明年2月起對接近特雷維噴泉的遊客收取2歐元費用，羅馬市民出示證件則免費。收費時段為上午9時至晚間9時，遊客可以事先在網路上訂票付款、或者現場排隊，也可以在羅馬市內其他景點購票。晚間9時過後則開放自由通行。

廣告 廣告

這項新規定已經討論了一年多，除了可以舒緩人潮，估計還能為羅馬市府每年帶來650萬歐元（約2.4億元台幣）的額外收入。

義大利飽受過度觀光之苦，不少古蹟和景點都開始透過收費來緩減人流、或者作為管理環境的資金，例如羅馬萬神殿門票制、威尼斯潟湖一日遊的遊客稅。

羅馬市政府宣布從2026年2月1日起，將對想靠近特雷維噴泉的遊客收取2歐元的門票費。美聯社

羅馬市府先前已在特雷維噴泉周邊進行了一年實驗，設置排隊區和出入口通道，加強遊客分流，效果卓越，因此決定實施2歐元門票制。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，2歐元門票費其實很低，不至於造成遊客困擾，反而能使大家獲得更有品質的參訪體驗。嘉提葉里說，今年已有900萬人排隊參觀特雷維噴泉，單日最高人流甚至達到7萬人次，

特雷維噴泉最早是1640年教宗烏爾巴諾八世（Pope Urban VIII）委託建造，但烏爾巴諾八世過世後，該項計畫中斷，直到1730年才由教宗克萊孟十二世（Clement XII）重啟，1762年完工。

噴泉以精細的泰坦神像為主體，流水從兩旁的岩石傾瀉而下，流入碧綠色池水中。義大利名導費里尼（Federico Fellini）經典作品《甜蜜的生活》（La Dolce Vita）裡，男女主角在特雷維噴泉裡相擁，成為經典一幕，也讓特雷維噴泉更加聲名遠播。

更多太報報導

戴妃與查爾斯世紀婚禮紀念酒拍賣 1961年「香檳王」竟流拍

布朗大學期末考第二天爆槍擊 台灣博士生講述驚魂過程

曾驚爆棄置800嬰兒遺骸 愛爾蘭「未婚媽媽之家」再發現一亂葬崗