投影機也能Ｋ歌？OVO 發表「小天王 Ｋ歌投影機 U11」並同步宣佈旗下閨蜜機攜手親子天下強化親子學習功能

智慧投影機領導品牌 OVO 推出全新「小天王Ｋ歌投影機 U11」，建議售價 31,980 元，上市推廣優惠價僅需 25,980 元，購機還額外加碼送幫康頂級立式護眼燈！還有與親子天下合作的親子學習閨蜜機系列，包含 22 型 FHD 入門款 JJ1 售價 13,980 元、27 型 FHD 高階款 JJ5 以及 32 型 4K 旗艦款 TT8。針對家中有學齡孩童的家庭，官方推出 13,999 元起的親子學習特惠組，只要加價 19 元就能享有 SeeMi 兒童閱聽平台 4 個月服務。目前全系列新品已於燦坤、momo、PChome 三大通路開賣，各通路也分別祭出送 mo 幣、美華卡拉吧 VIP 會籍或萬元大禮包等限時回饋，想打造居家百吋大螢幕娛樂空間就趁現在。

廣告 廣告

隨著現代人生活型態改變，在大螢幕上進行各類視聽娛樂已成為趨勢。根據市場調查資料顯示，全球家庭卡拉 OK 市場規模正以超過 10% 的年複合成長率持續擴張，而台灣民眾對於唱歌娛樂的喜好度也創下近年新高。

為了滿足年輕族群在居家追劇、打遊戲與唱歌的全方位需求，OVO 小天王 U11 導入了 MEMC 動態補償技術與 2000 流明高亮度規格，搭載四核 A73 處理器提供流暢的操作反應，更具備 25ms 的低延遲表現，無論是外接遊戲主機還是觀看運動賽事都能擁有極佳體驗。機身設計延續小蘋果的精緻風格，並貼心配置提把式雲台方便調整投影角度，內建 3 小時續航電池與 PD 快充功能，讓使用者能輕鬆帶著走。

這款新機型在聲音表現上也下足功夫，新一代雙麥 K 歌系統支援一鍵去人聲技術，能將一般的網路影片轉換為伴唱帶，讓家中客廳一秒變成專業包廂。除了高階款 U11 之外，OVO 旗下百吋 K 歌投影機產品線也相當完整，包含不到 5000 元就能入手的沃朋 LA6 入門款，內建 20W 雙聲道音響並可作為藍牙喇叭使用，另外還有 2 萬元價位的主力機種 U10 及旗艦等級的 K9。這些裝置打破了過往僅能觀看影視內容的侷限，結合投影、音響與卡拉 OK 系統於一身，讓大螢幕不再只是顯示工具，更是家庭社交與娛樂的核心載體。

除了娛樂應用，OVO 同時關注到兒童數位學習的需求。本次攜手親子天下旗下親子學平台，將具備可移動支架的閨蜜機轉化為護眼行動學習板。透過內建的有聲故事書與適合 5 到 12 歲兒童的 SeeMi 閱聽平台，孩子們可以在家中的任何角落進行互動學習。相較於傳統手機或平板的小螢幕，閨蜜機的大型螢幕不僅提供更沉浸的學習氛圍，也能讓孩童在適當的距離觀看，減少視力負擔。這種靈活的載具能讓父母與孩子一起參與學習過程，將數位教育融入日常生活，同時解決了長時間低頭使用 3C 產品帶來的影響，為現代家長提供更健康的育兒方案。

看到這裡，你是不是也想把家裡的電視換成能推著走或是能投射百吋大畫面的智慧裝置了呢。不論是想要一個人的靜謐追劇時光，還是想找三五好友回家大飆歌，甚至是要給小朋友一個最棒的數位學習環境，這些新設備都能幫你輕鬆達成。如果你對這些智慧投影機或是閨蜜機的實際表現有興趣，或是想分享家裡最常使用的視聽功能是什麼，都歡迎在下面留言跟我們交流心得。想知道更多科技新資訊，歡迎鎖定俏媽咪玩 3C 的部落格以及粉絲團等社群，同時歡迎在底下留言

閱讀更多俏媽咪玩3C近期文章

OVO 發表「小天王 Ｋ歌投影機 U11」