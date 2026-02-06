「投手大谷」蓋牌原因曝！ 登板若受傷保險公司恐要賠89億新台幣

今（6）天大聯盟公布本屆經典賽參賽隊伍名單，日籍球星大谷翔平被安排進日本隊投手名單，但是以「指定打擊」身分上場，棒球迷期待的二刀流場景恐難實現。有外媒記者透露，大谷翔平幾乎確定「只打不投」，原因之一就是保險，因為若受傷，保險公司將面對高達約新台幣89億元的理賠金，也導致大谷的投手保險根本辦不下來。

2023年經典賽日籍球星大谷翔平上演二刀流，帶領日本隊奪冠，而本屆經典賽大谷雖以「指定打擊」身分列入日本隊投手名單，但這回上場投球恐怕有難度，「保險」問題是一大主因。

大谷翔平與道奇隊目前簽下每年約新台幣22億元天價合約，外媒記者崔利奇透露，大谷翔平一旦在投球時受傷，保險公司最高必須支付2.8億美元理賠金，折合約新台幣89億元。加上大谷去年球季仍處於手肘手術後恢復期，因此保險公司根本不會批准他以投手身分辦保。

波多黎各7名主將無法納保 林多、柯瑞亞無緣打WBC

這回受到保險限制的還有首輪賽事主辦國波多黎各隊，有7名主將無法納保，包括紐約大都會隊游擊手林多傳出因右肘曾開兩次刀，保險公司因「風險過高」拒保，無緣參加經典賽，改參加大聯盟春訓。

其他球員柯瑞亞、貝瑞歐斯、卡拉提尼同樣因傷病史或其他原因，未能買到保險，也使得波多黎各隊戰力受影響，總教練氣得跳腳。保險公司不願審核保單，所屬母球隊也不敢讓球員貿然上場，反倒成了各隊實力版圖的變數之一。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

