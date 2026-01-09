投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可

林安可新賽季將加盟西武獅。（圖／統一獅提供）





統一7-ELEVEn獅隊野手林安可於去年季後行使旅外自由球員（FA）權利，確定加盟日職埼玉西武獅隊，並於今日舉行加盟記者會。

統一獅總教練林岳平出席記者會時表示，林安可當年以投手身份入選中職，最終卻以打者身份旅外，是極為罕見的案例，其表現已用事實證明打擊天賦。

感謝林安可轉專職打者 餅總：投打二刀流旅外路更長

林岳平透露，林安可在2019年以投手身份投入選秀，剛進球隊時雖想以「投打二刀流」發展，但當時評估若以投手身份旅外，所需時間會比野手更長。林岳平感謝林安可在2020年就確定先以專職打者出賽。

等到2021年球季討論發展時，林岳平曾直接向林安可表示：「都已經拿下全壘打王、證明打擊實力，就不要再嚮往投手了。」林安可最終用打擊實力與發揮能力，促成此次旅日生涯。

連續兩年輸出旅外名將 餅總點名他有望接棒

繼投手古林睿煬前往日本火腿隊後，林安可也順利加盟西武獅。林岳平認為統一獅有機會出現下一位旅外球員，並點名年僅20歲的外野手林佳緯機會最大。

林佳緯在高中時期被公認為「五拍子」選手，是2023年中職選秀應屆最佳外野手之一。林岳平指出，球探在觀察林安可時也會注意到林佳緯，但他各方面仍需再精進。

激勵中職選手 餅總：在台灣打出成績絕對會被看見

林岳平以古林睿煬、林安可及徐若熙等人的例子激勵所有中職選手，強調只要在台灣打出不錯成績，絕對會被國外球隊看見。

他希望未來能有更多選手在台灣努力發光後往國際舞台發展，認為這對台灣棒球整體發展是正向的好事情。

