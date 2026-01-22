投放廣告「洗錢妙招」？AppLovin被點名暗助太子集團 S&P500新秀遭「核彈級」爆料

陳志的太子集團洗錢，也被指控與AppLovin有關。翻攝微博



你看過《黑錢勝地》影集嗎？主角為了替黑幫洗錢，被迫從一個平凡的會計變成賭場大亨，不過這樣的作法或許已經被淘汰。根據一份機構報告指出，剛剛列入S&P 500、美股上市廣告數據分析公司AppLovin（NASDAQ：APP），被指其廣告金流收入與柬埔寨「太子集團（Prince Group）」有高度關聯，被懷疑是太子集團龐大黑錢的「洗錢出口」。究竟現在的洗錢手法，如何從有形變成無形？

知名的做空機構 Capitalwatch，近日針對AppLovin提出一份報告，對此，網路趨勢觀察《INSIDE》創辦人蕭上農引述報告以及相關報導指出，現在洗錢過程不需要實體存在，不用餐廳、房產、賭場。只需要幾台電腦、幾個人頭帳戶、和一個不問太多問題的廣告平台。

蕭上農說，傳統洗錢要開餐廳虛報營業額、買房產現金交易、去賭場把現金換籌碼。這些方法規模有限，而且容易被追蹤。「數位廣告完全不一樣！」蕭上農分析，全球數位廣告市場每年6000 億美元，每天數十億次交易，一次廣告競價在毫秒內完成。一個美國廣告主可以在一秒內把錢付給東南亞的發布商，這在傳統銀行會觸發無數警報，在廣告產業卻是正常業務。

蕭上農指出，你只需要成立一家空殼公司，聲稱是「遊戲開發商」，然後在廣告平台上瘋狂投放廣告。平台收到廣告費，一部分分給「發布商」。如果你同時也是發布商，錢就流回自己口袋。這筆錢現在有了完美的來源：「廣告收入」。整個過程不需要實體存在，不需要經營真正的餐廳或房產。你只需要幾台電腦、幾個人頭帳戶、和一個不問太多問題的廣告平台。

蕭上農說，中國P2P詐騙案「團貸網」，以及台灣人很熟悉的太子集團，疑似就是使用類似手法，把黑錢洗白。這些被指涉的公司共同構建了一個「莫比烏斯環」：犯罪組織透過AppLovin的演算法投放廣告，這些錢最終被「洗白」流入美國資本市場。

事實上，Capitalwatch這份報告將AppLovin定位為跨境犯罪所得的最終避風港，來自中國與東南亞的部分非法所得，透過多層離岸結構與商業交易包裝後，最終以合法資金的形態進入美國資本市場。

Capitalwatch報告還點名，這一個洗錢結構關鍵對象包含AppLovin及其主要股東唐浩（Hao Tang）與唐玲（Ling Tang）、以及太子集團首腦陳志（Zhi Chen）等人，從股權、金流、技術到營收，打造了一個看似毫無破綻且規模龐大的詐騙與洗錢帝國。

另外，Capitalwatch將矛頭指向唐浩，指稱其財富來源與中國P2P平台團貸網 （Tuandai.com）崩盤前的大量資金外流有關。同時利用唐玲透過離岸公司 Angel Pride Holdings 持有約7.7％股權，藉此降低監管。

根據報導指出，團貸網在營運期間非法吸金約2535億人民幣，平台崩潰前夕，大約6.67億人民幣的資金透過複雜的地下錢莊、虛假貿易與私人飛機託管費等形式轉移至海外，唐浩被控正是幕後黑手。

Capitalwatch還聲稱，已掌握關鍵且高度敏感的「核彈級」原始資料，暫時未公開這些原始文件，但也明確表示這批資料已進入監管視野，已將整理、編目好的完整證據鏈正式遞交給美國監管機構。

