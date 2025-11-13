投教保員諮商輔導 健康身心靈

南投縣教育處自一一三年度起推動公私立幼兒園教保人員諮商輔導計畫，服務對象包括幼兒園園長、教師、教保員及助理教保員等，教育處長王淑玲強調，幼兒園教保服務人員的身心健康是推動優質幼兒教育的核心，透過專業輔導與心理支持，打造一個能夠「支持陪伴，幸福校園」的環境，讓教保人員在工作中能獲得心靈上的支持與陪伴。

教育處王淑玲處長表示，這項「南投縣教保服務人員諮商輔導計畫」是依據教育部國民及學前教育署的相關支持服務要點所制定，並由南投縣政府教育處主辦，虎山國小負責協辦。計畫提供教保人員多樣化的心理支持，包括二百一十六小時的一對一個別諮商、十九場團體諮商，以及三場教保人員輔導知能工作坊等，這些服務皆為免費提供，幫助教保人員在工作壓力與挑戰中重新發現自我、提升心理健康，其中一一四年度輔導知能工作坊場次報名踴躍，尚有南投國小場次於十一月二十六日十三時至十六時，及虎山國小場次十一月二十九日上午九時至十二時，歡迎本縣公私立幼兒園教保服務人員報名參加。

該計畫也強調「積極傾聽，情緒同理」，透過專業輔導人員的支持，幫助教保人員在面對情緒困擾時得到理解與引導，讓他們能因應教學工作上的各項挑戰。

教育處表示此計畫涵蓋生命關懷與心靈成長的層面，除了個別諮商與團體諮商外，特別設計了心理危機介入措施，以應對突發的校園事件或重大心理衝擊。透過這些服務，教保人員能夠及時得到專業的心理支持，協助他們平復心靈創傷，並重回工作崗位。同時，工作坊中的實務操作與專家宣講，幫助教保人員掌握輔導實務的技巧，增強其輔導知能，最終實現身心健康的成長。