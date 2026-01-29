投書以色列媒體 林佳龍籲打造具韌性全球海纜安全網

（中央社台北29日電）近來歐洲、北大西洋、亞太斷纜事故頻傳，外交部長林佳龍投書「耶路撒冷郵報」，向以色列及全球猶太社群提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲國際合作守住海纜安全，台灣願意也有能力扮演合作的關鍵節點，守護支撐全球運作的關鍵動脈。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）是以色列最大英文報，28日以半版大篇幅刊出林佳龍投書。

林佳龍在投書中表示，對高度仰賴海底通訊、電力與能源管線以支撐數位經濟與民生運作的台灣而言，海纜安全不僅是技術或產業議題，更是攸關國家安全、韌性與地緣政治的戰略資產。

廣告 廣告

他指出，台灣周邊海域屢次發生海底電纜受損事件，斷纜風險持續升高。在灰色地帶衝突與混合威脅盛行下，破壞海纜成為低成本卻高度影響社會運作的攻擊方式，足以影響國家對內與對外連結。

林佳龍說，面對威權勢力日益頻繁以灰色地帶手段干擾國際秩序、威脅關鍵基礎設施安全，台灣選擇以制度與合作正面回應風險，並思考如何將自身經驗轉化為國際社會可共享的政策解方。

林佳龍表示，去年10月，他出席外交部與福爾摩沙俱樂部共同舉辦的「台歐海底電纜安全合作論壇」，提出「國際海底電纜風險管理倡議」。該倡議獲歐洲18國、42位國會議員支持，並納入福爾摩沙俱樂部台北年會通過的友台聯合聲明，象徵台灣正從單純的受影響者，轉型為提出制度性倡議的積極行動者。

林佳龍提出的倡議涵蓋4項相互支撐的政策目標：第一，風險緩解，透過跨國協調，提升緊急修復與備援能力。第二，資訊共享，建立威脅情資交流與早期預警機制。第三，制度改革，檢視現行國際與國內規範對混合威脅的不足。第四，知識建構，透過國際間專業訓練與實務交流，全面提升防護韌性。

林佳龍說，台灣透過駐外代表處與歐美日澳等國密切溝通，爭取政治支持，推動將海纜安全相關議題納入友台決議案，使其成為民主夥伴的共同政策議題，並探索與國際海巡及海纜主管機關交流、建立長期合作機制，包括次標準船舶資訊交換、受威脅海纜情資共享，提高預警與回應能力，結合科技發展，推動維護海纜安全的科技發展與應用，以科技輔助執法。

他表示，台灣也與國內外智庫與專家合作，透過研討會與專業交流深化共識；運用「全球合作暨訓練架構」（GCTF），邀請各國專家共同研議預防與減緩海纜風險的具體作法，並推動海纜專家學者赴海外交流，向理念相近夥伴分享海纜維護、修復與執法經驗，為長期合作奠定專業與信任基礎。

林佳龍指出，台灣設計多層次合作路徑，以逐步將倡議轉化為制度與實質合作。台灣期待與理念相近夥伴共同建立具韌性的海纜安全網絡，使海底電纜成為可共同守護的全球公共財，而非民主社會的脆弱點。（編輯：唐聲揚）1150129