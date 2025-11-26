投書華盛頓郵報 賴清德：提1.25兆追加國防預算

台北市 / 綜合報導

總統賴清德投書美國媒體「華盛頓郵報」，針對中國的強權提將推出一項400億美元，約1.25兆台幣的國防預算。面對中國侵擾，賴清德今(26)日一早開記者會強調面對和平要靠實力之外，並宣布2項國安行動方案，並重申向侵略者妥協，只會換來戰禍和奴役。

這篇華盛頓郵報投書，標題是台灣總統我將提升國防預算以捍衛我們的民主為題，在美東時間25日清晨曝光，總統賴清德隨即在今日與副總統蕭美琴行政院長卓榮泰召開守護民主台灣國安行動方案，總統賴清德說：「台灣做為第一島鍊，最重要也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙，和平必須靠實力。」

廣告 廣告

同場記者會國防部長顧立雄陪同，因為這篇華郵投書，除了感謝美國總統川普以實力追求和平，在面對中國強權下，賴清德投書也寫明，國防預算預計明年將達到GDP的3.3%，並將承諾於2030年前提升至GDP的5%，近期提出一項史無前例的400億美元約台幣1.2兆特別預算案，表達捍衛台灣民主的承諾。

總統賴清德說：「2027年之前達成，國軍聯戰部隊的高備戰能力，2033年進一步建成高度強韌，全面嚇阻的防衛戰力。」隨著中科院研發的強弓防空飛彈曝光，這筆破兆元的特別預算案呼應賴清德要打造台灣之盾，除此國防之外因應中國侵擾，同時提出另一套團隊行動方案，包括常態性專案小組強化認同基礎強化安全維護，反制跨境鎮壓共同確定一國兩制台灣方案，是台灣社會不可碰觸之紅線。

總統賴清德說：「在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力而是放棄，向侵略者妥協，最後只會換來無止境的戰禍和奴役。」從投書再到開記者會，川習通話後美國財長 貝森特 強調對台立場沒有改變，賴清德這回要透過實際作為達成捍衛台灣主權決心。

原始連結







更多華視新聞報導

因應中方挑釁 賴清德投書華郵：將大幅增加國防預算

賴清德投書《華郵》！ 台灣將增1.25兆國防特別預算

賴清德提1.2兆國防特別預算案 徐巧芯：請問兩岸要面臨戰爭嗎？

