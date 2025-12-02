投書遭批「要台獨卻不敢修憲」 劉寶傑回擊翁履中：為中國犯台製造口實

即時中心／綜合報導

許久不見的資深媒體人劉寶傑，近日引用經典電影《教父》台詞投書媒體，直言「誰提和談、誰就是叛徒」，更警告兩岸不能被定調是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦；但旅美學者翁履中則認為國際關係不是台灣說了算，「若一中憲法是痛苦，大可修憲，要為台獨而戰卻不敢改憲法，那是玩假的。」對此，劉寶傑今（2）日再度投書回擊翁旅中，明知台灣的為難，還故意說敢為台獨打仗卻不敢修憲，「那只是在吃豆腐，為中國犯台製造口實。」

劉寶傑今再度投書媒體，強調他敬重翁履中先生做為國際學者願意點評他的文章，甚感榮幸；但翁先生對於兩岸問題的簡化，與台灣歷史理解的淺薄，不能不再做說明。「都敢為台獨而戰，卻不敢修憲」，聽起來義正嚴辭，直指核心。但翁先生真的理解什麼是台獨嗎？真的理解台灣人的無奈嗎？真的理解台灣人在何種狀況下願意一戰的決心嗎？

劉寶傑指出，台灣在1996年進行史上首次總統直接民選，台灣人不懼中國的武力威脅、飛彈攻擊，全世界都認為台灣兵凶戰危、危如累卵，但台灣人民以76.4％的高投票率參與；更重要的是，李登輝加彭明敏的得票率超過75％。

「我不知道這些投票的人是否是為台獨而戰，但清楚的是他們不懼威脅，是願意為台灣而戰。」劉寶傑強調，不要小看台灣人護衛這塊土地的決心，而且這種護衛台灣的態度，不分藍綠、不分地域、不分族群。之所以會特別點出1996總統大選，是因為自此之後，台灣主權獨立已是個鐵錚錚的事實，民進黨也不得不從一個追求台灣獨立的政黨，提出《台灣前途決議文》，成為捍衛台灣現狀的政黨。

固然現在還有高喊台獨的聲浪，但劉寶傑認為，那在台灣已無足輕重、跟極統不相上下，「所以此時再用台獨扣帽子，不是昧於現實的無知，就是刻意扭曲的惡意。」既然台灣主權現狀已經確立，那還在爭什麼呢？有趣就在這裡，台灣光是要維持現狀，就要拚盡全力、小心翼翼。因為旁邊有虎視眈眈的中國，「他們懷抱著苦大仇深的歷史怨恨，視奪回台灣為彌補傷痕的歷史功業。」

在這樣的情況下，劉寶傑指出，台灣要小國生存，就不得不小心翼翼，不能激怒中國，讓他們毫無迴旋之地，非攻打台灣不可；但也不能事事順從，步步退讓最後溫水煮青蛙，變成對方囊中之物。為何不能修憲？任何一個在台灣的人都知道他說不出的苦，「但翁履中不知道」。

劉寶傑更直言，我們委屈，在世界如孤兒一般，幾乎沒有邦交國；我們委屈，在國際賽事不能用國名，不能用國旗，只能用中華台北；我們委屈，不能參加聯合國等國際會議，這樣的委屈就是台灣人打落牙和血吞。「但在主權上，我們一步不退。」

「就因為維持現狀太難，難到台灣無力單獨面對中國，所以我們要朋友、要幫手、要奧援！」劉寶傑強調，也因此日相高市早苗的「台灣有事論」談話，對台灣彌足珍貴、對中國芒刺在背，所以他才呼籲兩岸問題不能變成內政問題。「明知台灣的為難，還故意說敢為台獨打仗，不敢修憲，那只是在吃豆腐。為中國犯台製造口實。」

