投書》三國敘事交錯、臺灣被迫進場：2025東亞地緣政治的真正轉折

美國正從全球警察戰略抽身，強化美日軍事體系，而臺灣正陷入美、中國、俄羅斯地緣戰略碰撞最邊緣。（圖片來源／白宮）

作者：馬文君

2025年，東亞局勢呈現出一種異常的緊繃感。

這種緊繃不是單點事件的堆疊，而是三個大國──美國、中國、俄羅斯──在戰略敘事上產生了罕見的同步調整。

更關鍵的是，在這三條敘事彼此碰撞、交織之時，臺灣被迫進入一個結構性的脆弱窗口：資源被分割、產業被外移、戰力又因軍售延宕而尚未成形。

若不理解三國敘事的內在邏輯，就無法理解臺海、東海與北太平洋為何在同一時間出現類似「準戰時態勢」的徵兆；更無法理解臺灣為何在區域重組中被迫承擔最多風險，可從下列五個面向進一步深入分析。

廣告 廣告

台海呈準戰時態勢，美國從全球警察戰略抽身

一、美國：從全球警察到「戰略抽身」

美國正在經歷自冷戰結束後最重要的國防戰略轉向：美國已不再能同時承擔歐洲與印太的高強度威脅。

俄烏戰爭三年後，美國的軍工產能處於長期緊繃狀態。

155mm砲彈生產翻倍仍不敷需求、HIMARS需要大量備件、ISR與彈藥庫存必須補充。

美國戰略界已經下了一個清晰判斷：

只要俄烏戰爭繼續高強度消耗，美國就不可能有效牽制中國。

這就是為什麼美國總統川普在選前以「一天解決戰爭」作為政治語言，但真正的政策核心，卻是為了讓美國能夠迅速從歐洲抽身，將武器、預算、產能重新導回印太。

美國提出28點和平協議開始，各方秘密接觸，歐洲盟國被要求自立，都是同一個邏輯的不同面貌：美國要把戰略主體拉回太平洋。

因此，美國開始強化美日軍事體系、重建菲律賓與帛琉基地網路、把產業鏈從中國移出，甚至要求臺灣的資源向海外前移。

對華遏制才是美國未來十年的真正主戰場，而不是烏克蘭的基輔。

中國反日敘事突升級，削弱日本意志與反應

二、中國：從台海轉向東海的戰略優先順位

過去十年，世界一直用「臺海」來理解中國的戰略意圖，但2024年之後，情勢開始微妙地轉變。

中國對臺壓力仍然強烈，但在軍事部署與官方敘事的配合下，一個新的優先方向逐漸浮現──東海方向的壓力測試速度，已經快過臺海本身。

這包括：

‧ 解放軍火箭軍的東風系列向東海前推

‧ 長江口至浙江的兩棲合成群高頻訓練

‧ 對日本的「敵國條款」與反日敘事突然升級

‧ 官媒重新包裝日本為「破壞區域穩定的軍事化國家」

‧ 東海、宮古水道的軍艦活動頻率大幅上升

這不是巧合，而是因為中國非常清楚：真正能限制中國崛起的不是臺灣，而是日本。

日本的軍力再武裝、遠程反擊能力成軍、美日指揮鏈整合、琉球群島遍布火力點，直接對中國的沿海戰略空間形成壓力。

2025年東亞真正的變化，在於誰會在大國敘事的齒輪碰撞中被擠到邊緣。而台灣，正在那個邊緣。（圖片來源／總統府）

臺灣是敏感點，但日本才是突破點。台海是事件，但東海是結構。

因此中國的敘事轉為激烈的反日語言，其背後是中國要確保未來在第一島鏈突破的唯一可能性：削弱日本的意志與反應速度。

俄羅斯東亞尋求戰略支點，牽動美日對中壓制

三、俄羅斯：利用日本方向成為東亞的戰略槓桿

俄羅斯在東亞的重新定位，通常被忽略，卻是2025年東北亞局勢最關鍵的變化。

俄羅斯在烏克蘭戰場上被迫長期消耗，使其更需要向東亞尋求「戰略支點」。而日本，正是俄羅斯所能施力的唯一位置。

因此，俄羅斯在近期直接對日本釋出了「準戰爭宣言」──這並不是因為北方四島，也不是因為偶發性爭端，而是俄羅斯需要透過牽制日本來換取：

1. 中國的外交支持與能源合作

2. 牽動美國在印太的資源分配

3. 使美日必須在北太方向投入兵力

中俄不是同盟，但在這個時間點、這個地理位置上，他們的戰略利益高度一致：只要日本被牽住，美國在印太的部署就不可能專注於對華壓制。

因此，俄羅斯在日本方向挑起緊張，其效果遠超過本身軍事行動的價值。

「新三國誌」臺灣陷脆弱窗口，地緣重組最弱位置

四、三國敘事交錯時：臺灣被推入最不利的時間點

在三國各自調整戰略敘事的過程中，臺灣卻被推入了一個前所未見的脆弱窗口。

這不是因為中國更強，而是因為整個地緣政治正在強迫臺灣承擔成本，同時面臨三種結構性壓力：

1.資源被分割：軍售預付金先付、戰力卻延宕：

臺灣大量軍售採預付，但武器交付卻因美國生產線被烏克蘭占用而延後。

結果是：臺灣付出資源→美國把產能抽去印太，但本島戰力形成卻更慢。

2.資源被外移：供應鏈外移並不等於留在台灣：

美國要求臺灣企業把在中國的產能外移，但這些外移的產能

‧ 很多去了美國

‧ 很多去了墨西哥‧ 很多去了越南、泰國、馬來西亞

‧ 很少真正回到臺灣

臺灣的經濟被迫承擔地緣政治的轉單成本，但未必換得實質的安全強化。

3.異地備援：韌性提升，卻讓本島更空洞：

美國推動「供應鏈備援」政策，要求台灣

‧ 半導體部分產能外建

‧ AI/算力部分移到美國

‧ 雲端、儲能設備外置

‧ 關鍵軍民物資預存在海外

從表面來看，是「戰時確保不中斷」，實質上，卻是臺灣本地資源被抽走，使本島的自我支撐能力下降。

臺灣由於戰力未成、本地資源流失，被迫站在地緣重組的最弱位置。

戰爭邏輯正在成形，臺灣被大國碰撞擠到邊緣

五、結構性結論：戰爭不是明天的問題，而是邏輯正在形成

從三國敘事交錯來看，2025年的東亞並非「明日開戰」。

真正的危險不是戰爭的爆發，而是戰爭的邏輯正在成形。

美國正在從歐洲卸載壓力，把力量集中到印太。

中國正在把戰略主軸從台海轉向東海，準備在日本方向打破第一島鏈；俄羅斯在日本方向的挑釁成為東北亞的「破口」，牽制美日、補強中國。

這三條線同時出現，臺灣自然被擠進最狹窄的空間，而這個空間因資源被外移、戰力未成而變得更加脆弱。

臺灣面臨的挑戰不是戰爭本身，而是戰略重組時期的「時間差」。

只要臺灣的戰力未能成形、產業持續被外移、本地資源持續被抽空，就會在大國競逐中被迫承擔不對稱的風險。

而在這個瞬息萬變的環境中，臺灣所需要的不是更多口號，而是更強的戰備透明、戰力時程、產業韌性，才能避免在地緣政治重組中，被消耗殆盡。

2025年東亞真正的變化，不在於誰會先開第一槍，而在於：誰會在大國敘事的齒輪碰撞中被擠到邊緣。

而臺灣，正在那個邊緣。

作者：馬文君

中國國民黨籍，現任立法委員，曾任南投縣議會議員、埔里鎮鎮長

（以上言論為作者個人觀點，不代表信傳媒立場）

(原始連結)





更多信傳媒報導

烏克蘭願接受美方修訂版和平計畫 球回到普丁手上 俄羅斯回應：須審慎評估幾個關鍵點

風霈國際傳媒打造「安心農鮮生態圈」 寶奇生技 全力支持 升級雞蛋供應標準

中國製麒麟、百威雪津啤酒要被課反傾銷稅了 被中鋼點名的「中國的」鋼品也被課反傾銷稅5年

