投書》三國敘事交錯、臺灣被迫進場：2025東亞地緣政治的真正轉折
美國正從全球警察戰略抽身，強化美日軍事體系，而臺灣正陷入美、中國、俄羅斯地緣戰略碰撞最邊緣。（圖片來源／白宮）
作者：馬文君
2025年，東亞局勢呈現出一種異常的緊繃感。
這種緊繃不是單點事件的堆疊，而是三個大國──美國、中國、俄羅斯──在戰略敘事上產生了罕見的同步調整。
更關鍵的是，在這三條敘事彼此碰撞、交織之時，臺灣被迫進入一個結構性的脆弱窗口：資源被分割、產業被外移、戰力又因軍售延宕而尚未成形。
若不理解三國敘事的內在邏輯，就無法理解臺海、東海與北太平洋為何在同一時間出現類似「準戰時態勢」的徵兆；更無法理解臺灣為何在區域重組中被迫承擔最多風險，可從下列五個面向進一步深入分析。
台海呈準戰時態勢，美國從全球警察戰略抽身
一、美國：從全球警察到「戰略抽身」
美國正在經歷自冷戰結束後最重要的國防戰略轉向：美國已不再能同時承擔歐洲與印太的高強度威脅。
俄烏戰爭三年後，美國的軍工產能處於長期緊繃狀態。
155mm砲彈生產翻倍仍不敷需求、HIMARS需要大量備件、ISR與彈藥庫存必須補充。
美國戰略界已經下了一個清晰判斷：
只要俄烏戰爭繼續高強度消耗，美國就不可能有效牽制中國。
這就是為什麼美國總統川普在選前以「一天解決戰爭」作為政治語言，但真正的政策核心，卻是為了讓美國能夠迅速從歐洲抽身，將武器、預算、產能重新導回印太。
美國提出28點和平協議開始，各方秘密接觸，歐洲盟國被要求自立，都是同一個邏輯的不同面貌：美國要把戰略主體拉回太平洋。
因此，美國開始強化美日軍事體系、重建菲律賓與帛琉基地網路、把產業鏈從中國移出，甚至要求臺灣的資源向海外前移。
對華遏制才是美國未來十年的真正主戰場，而不是烏克蘭的基輔。
中國反日敘事突升級，削弱日本意志與反應
二、中國：從台海轉向東海的戰略優先順位
過去十年，世界一直用「臺海」來理解中國的戰略意圖，但2024年之後，情勢開始微妙地轉變。
中國對臺壓力仍然強烈，但在軍事部署與官方敘事的配合下，一個新的優先方向逐漸浮現──東海方向的壓力測試速度，已經快過臺海本身。
這包括：
‧ 解放軍火箭軍的東風系列向東海前推
‧ 長江口至浙江的兩棲合成群高頻訓練
‧ 對日本的「敵國條款」與反日敘事突然升級
‧ 官媒重新包裝日本為「破壞區域穩定的軍事化國家」
‧ 東海、宮古水道的軍艦活動頻率大幅上升
這不是巧合，而是因為中國非常清楚：真正能限制中國崛起的不是臺灣，而是日本。
日本的軍力再武裝、遠程反擊能力成軍、美日指揮鏈整合、琉球群島遍布火力點，直接對中國的沿海戰略空間形成壓力。
2025年東亞真正的變化，在於誰會在大國敘事的齒輪碰撞中被擠到邊緣。而台灣，正在那個邊緣。（圖片來源／總統府）
臺灣是敏感點，但日本才是突破點。台海是事件，但東海是結構。
因此中國的敘事轉為激烈的反日語言，其背後是中國要確保未來在第一島鏈突破的唯一可能性：削弱日本的意志與反應速度。
俄羅斯東亞尋求戰略支點，牽動美日對中壓制
三、俄羅斯：利用日本方向成為東亞的戰略槓桿
俄羅斯在東亞的重新定位，通常被忽略，卻是2025年東北亞局勢最關鍵的變化。
俄羅斯在烏克蘭戰場上被迫長期消耗，使其更需要向東亞尋求「戰略支點」。而日本，正是俄羅斯所能施力的唯一位置。
因此，俄羅斯在近期直接對日本釋出了「準戰爭宣言」──這並不是因為北方四島，也不是因為偶發性爭端，而是俄羅斯需要透過牽制日本來換取：
1. 中國的外交支持與能源合作
2. 牽動美國在印太的資源分配
3. 使美日必須在北太方向投入兵力
中俄不是同盟，但在這個時間點、這個地理位置上，他們的戰略利益高度一致：只要日本被牽住，美國在印太的部署就不可能專注於對華壓制。
因此，俄羅斯在日本方向挑起緊張，其效果遠超過本身軍事行動的價值。
「新三國誌」臺灣陷脆弱窗口，地緣重組最弱位置
四、三國敘事交錯時：臺灣被推入最不利的時間點
在三國各自調整戰略敘事的過程中，臺灣卻被推入了一個前所未見的脆弱窗口。
這不是因為中國更強，而是因為整個地緣政治正在強迫臺灣承擔成本，同時面臨三種結構性壓力：
1.資源被分割：軍售預付金先付、戰力卻延宕：
臺灣大量軍售採預付，但武器交付卻因美國生產線被烏克蘭占用而延後。
結果是：臺灣付出資源→美國把產能抽去印太，但本島戰力形成卻更慢。
2.資源被外移：供應鏈外移並不等於留在台灣：
美國要求臺灣企業把在中國的產能外移，但這些外移的產能
‧ 很多去了美國
‧ 很多去了墨西哥‧ 很多去了越南、泰國、馬來西亞
‧ 很少真正回到臺灣
臺灣的經濟被迫承擔地緣政治的轉單成本，但未必換得實質的安全強化。
3.異地備援：韌性提升，卻讓本島更空洞：
美國推動「供應鏈備援」政策，要求台灣
‧ 半導體部分產能外建
‧ AI/算力部分移到美國
‧ 雲端、儲能設備外置
‧ 關鍵軍民物資預存在海外
從表面來看，是「戰時確保不中斷」，實質上，卻是臺灣本地資源被抽走，使本島的自我支撐能力下降。
臺灣由於戰力未成、本地資源流失，被迫站在地緣重組的最弱位置。
戰爭邏輯正在成形，臺灣被大國碰撞擠到邊緣
五、結構性結論：戰爭不是明天的問題，而是邏輯正在形成
從三國敘事交錯來看，2025年的東亞並非「明日開戰」。
真正的危險不是戰爭的爆發，而是戰爭的邏輯正在成形。
美國正在從歐洲卸載壓力，把力量集中到印太。
中國正在把戰略主軸從台海轉向東海，準備在日本方向打破第一島鏈；俄羅斯在日本方向的挑釁成為東北亞的「破口」，牽制美日、補強中國。
這三條線同時出現，臺灣自然被擠進最狹窄的空間，而這個空間因資源被外移、戰力未成而變得更加脆弱。
臺灣面臨的挑戰不是戰爭本身，而是戰略重組時期的「時間差」。
只要臺灣的戰力未能成形、產業持續被外移、本地資源持續被抽空，就會在大國競逐中被迫承擔不對稱的風險。
而在這個瞬息萬變的環境中，臺灣所需要的不是更多口號，而是更強的戰備透明、戰力時程、產業韌性，才能避免在地緣政治重組中，被消耗殆盡。
2025年東亞真正的變化，不在於誰會先開第一槍，而在於：誰會在大國敘事的齒輪碰撞中被擠到邊緣。
而臺灣，正在那個邊緣。
作者：馬文君
中國國民黨籍，現任立法委員，曾任南投縣議會議員、埔里鎮鎮長
（以上言論為作者個人觀點，不代表信傳媒立場）
更多信傳媒報導
烏克蘭願接受美方修訂版和平計畫 球回到普丁手上 俄羅斯回應：須審慎評估幾個關鍵點
風霈國際傳媒打造「安心農鮮生態圈」 寶奇生技 全力支持 升級雞蛋供應標準
中國製麒麟、百威雪津啤酒要被課反傾銷稅了 被中鋼點名的「中國的」鋼品也被課反傾銷稅5年
其他人也在看
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調
台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。TVBS新聞網 ・ 1 天前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高市熱線川普釋關鍵訊息「沒要給中國台階下」 他揭外交電話劇3結論
在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，美國總統川普在和習近平通話後，也於25日與日本首相高市早苗通話。印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析這場外交電話劇有三個清楚結論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男阿布達比轉機遭武警帶走 外交部回應了
[NOWnews今日新聞]一名台灣旅客24日赴阿布達比國際機場轉機時，突然遭武裝警察帶走，至今失聯。對此，外交部表示，駐杜拜辦事處今天獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前