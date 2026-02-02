【投書】不依證據查稅「多少繳一點」 難道這就是台灣的「喊價」文化?

cnews204260202a07

李克／退休人員

日前在網路瀏覽一則貼文，剛執業不到一個月的會計師，就被迫接了一個稅務行政訴訟案件。讓筆者唏噓不已!「A客戶」被補稅670餘萬繳納一半稅額後，經過行政救濟階段全被駁回。理由是：開立發票品項與進銷存無法核定。A客戶主要從事鋼板裁切，國稅局認為A客戶開立發票時，未在發票內註記貨物規格，僅在後附之出貨單記載不同厚度之出貨品名重量，與進銷存記錄難以勾稽。

稅捐機關過度依賴形式文件，而忽略交易真實性。會計師跟法官說，發票規格是財政部訂的，無法在發票小小的區塊內記載。另用隨附之出貨單載明品項，是實務上常見的做法，同時提示上市公司發票，也是如此且發票格式不能全部登打。不能歸責於營業人，更何況A公司的鋼板，是將不同厚度的鋼板裁切後，依「重量」賣出，要求一律登打長寬高的規格，再去核對以重量計算的進銷存，當然是無法核對。

廣告 廣告

會計師跟法官舉例說明，如果國稅局的認定標準無法統一，那麼進銷存勾稽就有困難；不同厚度、裁切後依重量出售，若硬要用長寬高去核對進銷存，根本不可能完全對得上。這也是會計師提出「大賣場掃把」的比喻，凸顯要求過於不合理。法官認為答辯有理，一開始國稅局堅持己見，但在函證10家客戶後，交易真實性已經被證明。法官因此傾向判決國稅局敗訴。

雖然法官傾向判決國稅局敗訴，此時國稅局人員態度才開始改變，認為這個案子已經搞了2、3年了，如果被判敗訴回去不好交代，是否多少繳一點稅？會計師問所謂的多少是多少？對方回覆：40萬元！會計師當然是不答應啊！這又不是在菜市場喊價喔？（會計師比喻自己:「當時我菜我不懂，後來才真的了解，核課稅額真的是喊價的一種處分」），後來經過往返協商才敲定20萬元成交！一來是A客戶不想再與國稅局「勾勾纏」，二來是當時的利率高，用一半稅額的利息來繳納20萬元，印證一句話民不與官鬥。

筆者觀察到「專業會計師的重要」，要是沒有舉出問題的癥結，無法說服法官的認同。但說也奇怪，既然法官要判決國稅局敗訴，為何還要「多少繳一點」的方式來協商?這讓人覺得核課稅額，像是在市場討價還價，而不是依法行政，難道這就是台灣的「喊價」文化?當然剛入行的菜鳥會計師，真的不知道行裡的潛規則，這是不敢公開的秘密。

有過行政訴訟的人都知道，台灣行政法院有「敗訴法院」之稱，凸顯司法在平衡稅務爭議中重要的角色。

還有國稅局人員常以「多少繳一點」的方式協商（脅商）?因為國稅局有不敢公開的秘密，有轄區責任額的壓力，所以考績升遷都以「績效導向」作為考核指標。而且行政訴訟勝訴率不到6%，稅務人員有恃無恐，只要進入行政救濟，就會費時費財又費力，人民怕怕所以寧可協商「多少繳一點」趕快結案。

相信國內還有更多的稅災戶。筆者呼籲，應該建立更透明的稅務爭議處理機制及懲處枉法濫權的官員或退場機制。減少「喊價」式的協商，回歸依法行政，才是永久之道。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

更多CNEWS匯流新聞網報導：

強力攔查大型車 新北中和警今年迄今查獲交通違規計271件

以推廣德州撲克為名 暗藏賭場警強勢攻堅逮10人

【文章轉載請註明出處】