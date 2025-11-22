投書：中國翻牆需求助長手機銷贓 NCC應從技術面堵住漏洞
楊智強／社會科教師
倫敦街頭，一年內八萬支手機人間蒸發，數字之高冠絕歐洲。當英國警方揭開這張橫跨歐亞的犯罪巨網，赫然發現這已不單純是街頭搶案，而是由中國翻牆需求所餵養出的「跨境犯罪產業鏈」。最新款iPhone在機場被鋁箔包裹、塞進註明「電池」的紙箱，直飛香港轉進中國黑市，最高單價竟可飆破五千美元。這等暴利從何而來？答案直指中共所築的「數位柏林圍牆」。
中國黑市的高價，關鍵在於「翻牆」的剛性需求。為了突破封鎖、連上國際網路與社群平台，中國網民必須仰賴未受監控的國際SIM卡與未註冊裝置。倫敦遭竊的手機，雖然在英國已被封鎖，卻因為中國電信商至今拒絕加入GSMA國際失竊裝置黑名單，得以在中國境內「合法」使用，成為繞過言論審查的完美通行證。當政府高牆阻絕資訊，人民就願意支付高價購買「破牆之鑰」。
這套低風險、高報酬的犯罪閉環，暴露了盤根錯節的結構性問題，中共言論審查不僅是人權議題，更成為國際竊盜集團的「犯罪誘因」與「銷贓保障」。倫敦警方面對低報酬犯罪的放任，成了供應鏈的漏洞，而中共網路審查與技術豁免，則成為犯罪需求與資金的終極來源。資訊自由的剝奪，竟成了跨國犯罪的溫床。
面對倫敦的警訊，身為全球手機密度極高的台灣，更不可掉以輕心。我們同樣是「邊走邊滑」的社會，手機隨時可能成為犯罪集團的目標。更讓人憂心的是，台灣的二手手機市場與電信業者，是否已築起足夠的防線？若台灣電信商輕忽或遭受中資滲透，我們將隨時可能成為國際犯罪集團下一個瞄準的「亞洲銷贓中繼站」。資訊自由從來不是抽象價值，而是國家安全的實質防線。中國的翻牆剛需提醒我們，一旦資訊被高牆阻絕，灰色市場與犯罪鏈將立刻浮現。台灣的民主體制與資訊開放，正是阻斷這條跨國犯罪鏈的最佳防線。
台灣必須現在就行動，政府應跨部門總動員。首先，國家通訊傳播委員會（NCC）應強制要求所有電信業者加入GSMA國際失竊裝置黑名單系統，從技術面堵住銷贓的漏洞，並徹查電信商是否有中資疑慮。其次，警方應比照國際專案，針對高風險的二手手機店與物流出口，加強突擊臨檢與監控，截斷台灣可能成為犯罪集團「物流中繼站」的後路。
當中共以高牆禁錮人民言論自由，我們更不能允許國際犯罪產業鏈，反過來腐蝕台灣的國家安全與社會秩序。台灣作為堅守民主前線的主權國家，我們的資訊開放是核心價值，絕不容許成為鄰近威權國家銷贓的後門。台灣必須以最堅決的態度，捍衛我們的資訊自由，同時阻斷任何可能利用台灣漏洞的國際犯罪鏈，沒有任何妥協的空間。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
不只赴日機票退訂潮！中國再官宣「暫停進口日本海產」…大批中小企業商務急喊卡
超派日本鄉民到中國大使館前 放送「館長嗆習近平」肉聲！前一天早已預告
41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
其他人也在看
顯卡在燃燒？《虛實萬象》曬新截圖，黛安娜「毛髮渲染」超逼真
Capcom（卡普空）旗下科幻動作冒險新作《虛實萬象》（Pragmata），目前目前在 2026 年內推出。該遊戲從首次預告曝光起，就因為出現的一名金髮小女孩獲得關注，並且先前幾次延期，都會畫圖來可愛的向玩家們道歉。而最近 Capcom 公開最新遊戲畫面，並非單純的遊戲場景，而是聚焦遊戲中的「毛髮渲染」效果。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
中國寒流太猛！佛祖「佛像流鼻涕」照瘋傳⋯網急了
國際中心／李明融報導隨著冬天季節到來，中國有多個地區已經出現大雪天氣，然而不僅人受不了寒冬的天氣，近日有民眾在山西大同雲岡石窟地區發現一個引人注目的的景象，一尊大佛的鼻子上掛著數個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕，畫面曝光後，引發熱烈討論，有網友忍不住笑稱「佛祖對不起，祢看起來是真的感冒了」。民視 ・ 1 天前
男友出國不辦網路「只傳早、晚安」 一票人秒懂：這樣才好玩
出國旅遊前，不少人除了會先查好當地景點、美食外，準備網路也是相當重要的事情，但一名女網友表示，她男友出國從不買網卡，只使用飯店的wifi或是蹭其他人的網路，每天都只傳早安跟晚安而已，讓她相當傻眼，不過一票人認為出國就是要擺脫日常生活，因此可以理解男友的行為。中時新聞網 ・ 18 小時前
胡宇威罕見動怒！痛批航空公司「職涯最糟飛行」 延誤回不了家：奉勸大家別搭
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導一向以暖男形象著稱的胡宇威，近日卻罕見公開發飆！他在社群平台以英文寫下一段長文，怒批某家外國航空公司，直言這是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
水豚媽帶娃過河卻漏一隻！小水豚「怒坐原地生悶氣」 網笑翻：不好哄啊
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導動物們的行為常常讓人出乎意料，就連平時總是很淡定的水豚鬧起脾氣也是固執到不行。近日，有網友分享了一則影片，只見...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
為打卡險丟命！陸男闖「世界第一長洞」 失聯6天喝地下水維生
大陸一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終被救出奇蹟生還。中天新聞網 ・ 17 小時前
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票
行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。聯合新聞網 ・ 23 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 13 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 15 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 20 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前