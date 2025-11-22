投書：中國翻牆需求助長手機銷贓 NCC應從技術面堵住漏洞

中國手機黑市的高價，關鍵在於「翻牆」的剛性需求，圖為中國街頭上的人群。圖／東方IC

楊智強／社會科教師

倫敦街頭，一年內八萬支手機人間蒸發，數字之高冠絕歐洲。當英國警方揭開這張橫跨歐亞的犯罪巨網，赫然發現這已不單純是街頭搶案，而是由中國翻牆需求所餵養出的「跨境犯罪產業鏈」。最新款iPhone在機場被鋁箔包裹、塞進註明「電池」的紙箱，直飛香港轉進中國黑市，最高單價竟可飆破五千美元。這等暴利從何而來？答案直指中共所築的「數位柏林圍牆」。

中國黑市的高價，關鍵在於「翻牆」的剛性需求。為了突破封鎖、連上國際網路與社群平台，中國網民必須仰賴未受監控的國際SIM卡與未註冊裝置。倫敦遭竊的手機，雖然在英國已被封鎖，卻因為中國電信商至今拒絕加入GSMA國際失竊裝置黑名單，得以在中國境內「合法」使用，成為繞過言論審查的完美通行證。當政府高牆阻絕資訊，人民就願意支付高價購買「破牆之鑰」。

這套低風險、高報酬的犯罪閉環，暴露了盤根錯節的結構性問題，中共言論審查不僅是人權議題，更成為國際竊盜集團的「犯罪誘因」與「銷贓保障」。倫敦警方面對低報酬犯罪的放任，成了供應鏈的漏洞，而中共網路審查與技術豁免，則成為犯罪需求與資金的終極來源。資訊自由的剝奪，竟成了跨國犯罪的溫床。

面對倫敦的警訊，身為全球手機密度極高的台灣，更不可掉以輕心。我們同樣是「邊走邊滑」的社會，手機隨時可能成為犯罪集團的目標。更讓人憂心的是，台灣的二手手機市場與電信業者，是否已築起足夠的防線？若台灣電信商輕忽或遭受中資滲透，我們將隨時可能成為國際犯罪集團下一個瞄準的「亞洲銷贓中繼站」。資訊自由從來不是抽象價值，而是國家安全的實質防線。中國的翻牆剛需提醒我們，一旦資訊被高牆阻絕，灰色市場與犯罪鏈將立刻浮現。台灣的民主體制與資訊開放，正是阻斷這條跨國犯罪鏈的最佳防線。

台灣必須現在就行動，政府應跨部門總動員。首先，國家通訊傳播委員會（NCC）應強制要求所有電信業者加入GSMA國際失竊裝置黑名單系統，從技術面堵住銷贓的漏洞，並徹查電信商是否有中資疑慮。其次，警方應比照國際專案，針對高風險的二手手機店與物流出口，加強突擊臨檢與監控，截斷台灣可能成為犯罪集團「物流中繼站」的後路。

當中共以高牆禁錮人民言論自由，我們更不能允許國際犯罪產業鏈，反過來腐蝕台灣的國家安全與社會秩序。台灣作為堅守民主前線的主權國家，我們的資訊開放是核心價值，絕不容許成為鄰近威權國家銷贓的後門。台灣必須以最堅決的態度，捍衛我們的資訊自由，同時阻斷任何可能利用台灣漏洞的國際犯罪鏈，沒有任何妥協的空間。

