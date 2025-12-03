投書：中配六改四無疑降低中共滲透成本

中國配偶鄧萬華2022年當選花蓮學田村長，卻因為無法繳交放棄中國國籍證明遭解職，如今傳出她成功打贏訴願。圖／翻攝鏡新聞

楊智強／社會科教師、NGO工作者

台灣的中配「六改四」政策，引發民主與國安的雙重問題。中國人大選舉本質上非自由民選，人民參與多為形式，民主指數接近零；反觀台灣為充分民主體制，民眾享有真正選舉權。國民黨提案讓中配入籍期從六年縮短至四年，且免受《國籍法》雙重國籍限制，形同短時間內賦予未曾參與民主的中國籍人士廣泛政治權利，嚴重貶損台灣民主本質。

鄧萬華事件真實呈現這潛藏風險。她因未放棄中國籍被依規定解職，但訴願會竟撤銷決議，凸顯現行國安審查漏洞。中共政府不承認中華民國，實際上中配無法真正放棄中國籍，中共法律明確要求公民「支持統戰、配合情報工作」，此一法律責任與台灣公職人員的國家忠誠形成根本衝突。

「六改四」政策縮短審查時間，無疑降低中共滲透成本。

中共利用通婚及二代政策推動統戰，企圖改變台灣政治生態，甚至有網路揶揄「習近平與台灣人結婚就能當總統」，如今成潛在現實危機。

國民黨提案更試圖修改《國籍法》，使中配參政享免除單一國籍限制，這無異替中共量身打造特權，違背憲法要求公職人員效忠台灣的根本精神。國際民主國家如日本要求10年居留且必須放棄原國籍，美國允許雙重國籍但無近似中共的統戰壓力，台灣現行六年入籍制度已是合理折衷。

此外，若中配享受快速入籍優待，卻讓其他新住民成「二等國民」，更加擾亂移民平等待遇公平性。

民主參政權必須建立在忠誠與民主價值基礎上。國安不是歧視，而是理性自衛。

國民黨與其倡議「六改四」，不如誠實面對中共政府對1989年六四事件的隱瞞和壓制；一個連敵對勢力血腥鎮壓都不敢正視的政權，如何能保證中國人民歸化的政治忠誠？

台灣民主的底線是：國家主權與人民安全，永遠不能拿來做政治交易的籌碼。

