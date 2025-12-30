投書：人工智慧與客家文化復興
曾建元／國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立臺灣師範大學客語與客家文化學分學程兼任副教授
民國114年12月23日，立法院三讀通過《人工智慧基本法》，近日將送請總統公布實施。該法第2條規定：「人工智慧，係指以機器為基礎之系統，該系統具自主運行能力，並於部署後展現自我調適性，可為明確或隱含之目標，根據輸入或感測，產出得影響實體或虛擬環境之預測、內容、建議或決策。」《人工智慧基本法》的立法，正顯示人工智慧（Artificial intelligence, AI）技術的發展近年突飛猛進、來勢洶洶，因而有必要對其之研究發展和應用進行規範，樹立以人為本的原則，強化以人為本的人工智慧技術與應用，同時保障人格尊嚴及國民權利。
2022年11月30日，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）推出其所開發的人工智慧聊天機器人程式──《聊天產生預訓練轉換器》（ChatGPT, Chat Generative Pre-trained Transformer），轟動全球，登時捲起人工智慧熱潮。ChatGPT是一種全方位的平民化生成式人工智慧（Generative AI）應用程式，能夠在透過學習大量數據與識別模式的訓練之後，針對使用者提供個性化的服務功能，包含撰寫文案、語言翻譯、商業提案、行銷策略、程式碼、表格生成、圖片轉換風格等等，對使用者的需求做出預測或生成內容，其後各家運用程式應運而生，次年中華人民共和國杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司推出的《深度求索》（DeepSeek），一度嚴重威脅ChatGPT等美國應用程式的霸權地位，也令美國為首的自由世界對中華人民共和國的網路科技實力震驚不已。不過事實證明這只是虛驚一場。
原來人工智慧是依靠高度快速的運算能力，在全球網路資訊的大海裡抓取資訊進行演算，而向使用者提供輸出。中華人民共和國的數位極權主義表現在資訊的控制和過濾，使得該國人工智慧應用程式會出現嚴重的資訊偏差，而容易誤導使用者，甚至造成使用者在不察之下的重大損失。除了專制國家對於人工智慧資訊運算的干預之外，人工智慧的另一個威脅是假訊息，人工智慧能夠透過大數據運算找出數量最為集中的資訊內容，但對其真偽卻難以判斷。一本正經地胡說八道而通常假資訊經過一再大量複製，對比真相只有一個，真實性（veracity）在現階段人工智慧的發展中反而成為最令人擔憂的問題。當然，這一問題可以通過封閉性的資料庫來解決，以避免假資訊的污染。
無論如何，人工智慧的強大能力，大幅提升了人們的學習能力和工作效率，對於瀕危的客家文化而言，無異是人們學習客家文化的利器，而為客家文化復振帶來契機。客家的人工智慧應用程式，只需要在中文的環境中再加上客家語文的特別使用即可，不過，客家人工智慧的挑戰，主要還是在於客家網路資訊的充實，特別是如何避免中國大陸中華民族主義政治正確性的污染。
國立聯合大學文化創意與數位行銷學系智慧客家實驗室主持人張陳基教授即帶領團隊，利用國家科學委員會補助專題研究計畫《建構沉浸式客語教育元宇宙》的經費，打造出兩款臺灣主權人工智慧客語聊天機器人《阿知牯》（Talka）和哈妮（Hani），前者能進行華客語對譯及互動對話，後者則能夠解答客家文化知識如節慶、習俗等問題。這兩款客語聊天機器人需經由即時通訊軟體《連線》（Line）使用，封閉式的資料庫保證了資訊的正確性，非常值得向臺灣和全球各個客家社群推廣，而其資料庫內容的更新，則是其能否持續經營與擴大使用版圖的關鍵，這則需要客家委員會資源的更大投入和常態的支持。
當代客家文化復振的重心，應當在客家語的復興，而能成為知識學習與現代專業運用的工具語言，事實上，語言使用環境的建立才是根本之道，但至少網路人工智慧使用社群的成形，可以幫助在主流社會中的原子化客家個人找到客家認同的歸屬感和客家語文和文化學習的管道，這真是客家人的一大福音。
