投書：以「李貞秀案」作為 2026 派系合流的投名狀

李貞秀是「藍白合流」的潤滑劑，民眾黨正將這種「派系精算」輸入國會。圖片摘自李貞秀臉書

廖郁賢／前雲林縣議員、地方政治工作者

身為一名在雲林第一線對抗派系轉型、並在政研所深挖權力結構的觀察者，我看到的李貞秀案，絕非單純的國籍爭議，而是一場為 2026 年地方大選量身打造的「衝突預演」，而這場戲的總導演黃國昌，正試圖將民眾黨從「數位政黨」轉型為「數位派系」，而李貞秀就是他用來測試法律底線、並向地方勢力示好的棋子。

下週一，李貞秀的就職典禮，在法律層面是「緩期解職」的倒數計時，但在政治算計上，卻是民眾黨向傳統地方派系遞出的「投名狀」，無非是派系套利。

李貞秀是「藍白合流」的潤滑劑，民眾黨正將這種「派系精算」輸入國會。在雲林，我們看過太多派系如何在法律邊緣遊走以獲取資源，可李貞秀的身份具備極高的「衝突槓桿」，黃國昌很清楚，只要李貞秀就職，必然引發行政權與立法權的對撞，這場衝突的目標並非保住李貞秀的席次，而是為了「2026 藍白地方合作」鋪路。

先收編深藍、統派選票，透過李貞秀案，民眾黨能向原本屬於國民黨派系邊緣的深藍、新住民群體喊話，證明自己比國民黨更能對抗「綠色政權」。更重要的事情就是與地方派系「換票」。當民眾黨在國會展現出「敢於衝撞法律」的狼性時，這對像雲林張家這樣需要國會奧援、來保護地方利益的傳統派系來說，是極具吸引力的盟友。

根據對黃國昌的了解、派系運作邏輯的觀察，這場鬧劇將演變為三個發展階段。從製造「法治真空期」（現在至 2027 年初）開始，讓李貞秀就職後，民眾黨會採取「法律拖延戰術」，他們不會去補齊退籍證明，而是不斷要求陸委會、內政部提供「不可能存在的 SOP」。這段時間，李貞秀將以立委身份參與各項機密審查與預算編列，這本身就是對國家安全的制度性踐踏。

接著是2026 大選的「受難者狂歡」，這是我最憂心的發展，因為 2026 年底地方大選開跑，李貞秀的一年限期將屆，行政院若依法解職，黃國昌會瞬間點燃「政治迫害」的引信。更會帶著李貞秀在全台各個派系選區（如雲林、台中）巡迴咆哮，將「解職」轉化為「綠色恐怖對弱勢中配的欺壓」，以此動員仇恨票，掩蓋民眾黨在地方治理上的空洞。

顯然的是地方派系的「借殼上市」，最終，李貞秀會被解職，對民眾黨而言，任務已達成。透過這場衝突，成功與地方派系，如雲林張家、台中顏家建立了「戰友關係」，李貞秀將持續被安置在黨內或派系智庫中繼續扮演受難者，而民眾黨則在 2026 年的縣市長與議員選舉中，透過與派系交換條件，成功將勢力滲透進基層。

2026年的我們正在見證「新舊派系」的惡魔契約，李貞秀案不是多元族群的勝利，而是「數位咆哮派系」與「傳統地方派系」的惡魔契約。黃國昌正在示範如何利用一個「中配個體」，來達成對憲政體制的集體霸凌，他不在乎李貞秀一年後的去留，他在乎的是如何在那一年內榨乾她的剩餘價值，為自己在 2026 年的地方布局換取談判籌碼。

身為雲林人，我太熟悉這種為了利益而犧牲法治的套路。李貞秀只是這場政治實境秀的祭品，而真正的受害者，是台灣的民主根基，以及那些被利用作為政治工具、卻被社會標籤化的廣大新住民群體。

