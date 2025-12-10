投書：供應鏈與防衛鏈交織 台美戰略互賴時代來臨

台美形成互握命門的雙向依賴，也讓雙方同時成為彼此戰略上的盾牌。圖／shutterstock

楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長

過去三十年的全球化依循著一個近乎鐵律的邏輯運作，就是以效率最大化作為唯一目標。這個邏輯在2025年的地緣政治壓力下已經失效。今日的國際局勢使得供應鏈不再是一條計算成本的產業鏈，防衛鏈也不再是純粹的軍事部署配置，兩者正以極快的速度交織並逐漸定義台美關係的新樣貌。台灣過去在美國戰略中具有兩種定位，一是第一島鏈中的地緣樞紐，二是全球半導體供應鏈的核心製造基地。這兩種定位過去分屬不同領域，一個由國防部關注，一個由商務部與矽谷圈處理。隨著美中科技競逐升溫以及AI軍事化應用日益明顯，兩條平行線正在快速交會。

廣告 廣告

若把上個世紀能源支撐國力的邏輯套入今日的科技競局，石油之於20世紀的作用正由晶片在21世紀接手。晶片已成為數位國防的神經系統。美國深知沒有台灣的高階晶片就沒有飛彈導引的精準性，沒有無人機蜂群戰術的機動力，也沒有太空通訊網絡的高可靠度。這使供應鏈的韌性與國家安全的韌性畫上等號。美國對台灣的安全承諾從過去守護民主盟友的框架，提升為維護自身科技與軍事優勢的必要條件。這一層轉變讓台美形成互握命門的雙向依賴，也讓雙方同時成為彼此戰略上的盾牌。

美國依然掌握全球最強大的晶片設計能力，這項優勢也難以在短期內被其他國家取代。但設計能力要轉化為戰場上與產業鏈中的實體算力，需要依賴台灣成熟且高效的製造能量。這種依賴不是美國一紙晶片法案就能立刻移植到本土，也不可能在短時間內重建完整生態系。美國維持台灣海峽穩定的動機不再僅是地緣政治，而是攸關自身科技與軍事運作的生命線。台灣對美國的依賴則體現在防衛縱深與國際連結。面對日益強烈的軍事威脅，台灣需要美國在軍售、情報分享及國際政治空間上的持續支持。美國推動友岸外包架構也讓台灣在供應鏈重組中維持關鍵角色，使台灣得以避免被排除或邊緣化。

外界過去常以矽盾形容台灣的戰略價值，意指全球半導體製造能力集中於台灣，侵略者會因擔心破壞晶片供應而投鼠忌器。這一概念在當前供應鏈與防衛鏈融合的架構下正在進化。防衛正在產業化，產業也正在安全化。台美討論共同建構無人機供應鏈的合作，探討在台灣建立軍工產業維修與零組件中心，這些趨勢都顯示台灣不再只提供民用晶片，而是在逐步嵌入美國國防工業的深層供應鏈。當台灣的製造能量與美軍的作戰任務產生結構性連動，一旦供應鏈受損，影響的已不只是科技公司的業務，而是美國在印太的軍事行動效率。

供應鏈與防衛鏈交織成為時代趨勢時，台灣面臨的既是機遇也是壓力。機遇在於台灣的不可替代性不再是抽象概念，而是具體可被量化的戰略地位。挑戰在於台灣必須面對更高的地緣政治風險與更複雜的國際合規需求。台美互賴的新時代不再是單向依賴，而是雙向支撐。台灣的企業與政策制定者必須理解未來的企業治理與國家安全將更加緊密連結。技術上的持續領先與供應鏈韌性的維持是台灣在這張交織的大網中站穩核心位置的唯一方式。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

謝達文專欄：投資國防才是投資和平──如何說服更多人支持軍購案

李志德專欄：小紅書不只是一個APP

梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子