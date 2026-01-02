【投書】一個不公不義的社會 讓年輕人沒有未來 3

吳敬子／獨立撰稿人

台灣的年輕人好悲哀！每天早上叫醒我們的不是夢想，而是手機螢幕上冷冰冰的鬧鐘，宣告新一輪「地獄遊戲」的登入通知。我們揉著惺忪睡眼，踏出的每一步都不是往希望走去，而是拖著沉重的身軀，走向早已設定好結局的折磨。

低薪加班高房價壓垮年輕人

在這場遊戲裡，我們是最高級的 NPC，提供最廉價的勞動力。工時長到足以申請金氏世界紀錄，薪資低到連買個「夢想」都得打折再扣勞健保，剩下的僅夠維持生命跡象。勞動本該是自我實現，如今卻成了勒緊脖子的枷鎖；尊嚴、自由與健康被榨乾，最後只剩下一具具空殼，還得配合政府的「幸福感調查」，假裝自己活得很有希望。

醫護人員更是社會的笑話。疫情時期，政府給他們最響亮的掌聲，稱他們是守護防線；聚光燈熄滅後，換來的卻是微薄薪資與無止境加班。他們在病房裡奔走，汗水與淚水交織出的不是保障，而是被壓榨到連喘息都嫌奢侈的現狀。當一個社會連守護生命的人都不能好好照顧，它還有什麼臉皮談「進步」？

房價則是荒謬劇的高潮，堪稱「房奴養成計畫」。長輩說買房是成家立業的基石，對我們卻是窮盡一生也解不開的詛咒。政府與銀行聯手將青春抵押，讓人生鎖死在冷冰冰的貸款利率裡，在數位化的枷鎖中慢慢窒息。我們不是追夢，而是在為鋼筋混凝土服無期徒刑。

政府的效能在哪裡？

政府前幾年的「前瞻基礎建設」只是一場魔術秀。數兆元特別預算砸下去，名義上要鋪設通往未來的道路，結果幾年過去，未來在哪裡沒人知道，人民只看到公帑石沉大海。透明與信任早就被丟進焚化爐，基礎建設不再是改善民生的基石，而是政客圈地、固票、分贓的籌碼。

「綠能轉型」更是「綠皮紅利」的最佳教材。部分光電、風能、環保業者打著潔淨能源的旗號，在各自領域大肆套利，讓綠能、再生能源、廢棄物處理變成私人提款機。政府口中的永續發展，其實是建立在山川污染、土地濫用之上。永續責任？只是演講稿上的裝飾品。土地開發案同樣荒謬，味全多年申請受阻，某財團接手埔心牧場卻能光速通關，顯示制度不是法治，而是人治。只要綠友友，什麼都行！

人民在低薪過勞中掙扎，政府卻忙著把資源投進不透明的軍事錢坑，軍事預算更是荒唐。近九千億年度支出占到GDP 3%，未來還要向5% 邁進。從幾百億投進問題重重的潛艦計畫，到買了不見得能交貨的軍備；還要8年1.25兆的國防採購特別預算，幾頁的作文，要求空白授權，不能審查，有疑問、反對就貼上「不愛台灣」。最噴飯的是，室內裝修公司承攬炸藥，到茶葉公司拿下資安標案。難道我們打算用室內裝潢加固防禦工事，用茶葉蒐集情資？財政浪費只是表象，背後的價值觀崩壞才是對年輕人最大的羞辱。至於財劃法屢屢卡關，更是執政黨的最佳註腳。原本應建立長期財政規劃，卻成了統治階級的籌碼，公平原則被踐踏，剩下的只是利益分贓。

教育不能翻身、戰爭沒有明天

教育也淪為「貧富差距複製機」。富家子弟在優渥的教學資源中舒適成長，窮人子弟在打工外送裡拼命追趕。校園霸凌層出不窮，學生在恐懼中成長，老師在制度與輿論壓力下不敢管教。退休金大砍，讓奉獻青春的教職員晚景淒涼。教育本應翻轉命運，如今卻成了複製不公的工具。當老師失去保障、學生失去安全，下一代便失去了公平的機會，社會的未來也就失去了希望。

最後，執政黨還不忘編寫「兩岸驚悚片」。同文同種、血脈相連，本應是交流互利的基礎，卻被刻意操弄成仇恨與敵意。年輕人被迫在戰爭陰影下思考明天是否還有未來，家庭在恐懼中失去安寧。真正的威脅不是對岸，而是那些把人民當作政治籌碼的操盤手。

這樣的社會或許還能運轉，但它的靈魂早已空洞化，剩下的只有無盡的荒謬與年輕人無聲的哀鳴。如何才能讓年輕人走出泥沼，重建信任，重拾希望？我們不能期待宗教的彌賽亞，至少給我們像樣的國家發展政策

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

