【投書】停砍此消彼漲 現職應先加薪追上OECD

楊智強／教師

相較於明年軍公教不調薪，藍白推動停砍年改修法12日火速三讀通過，在職和已退的差別待遇此消彼漲。日前有立委在立法院審查公立學校教職員退撫條例修正草案時，一針見血地指出：「你扯說現在的老師辛苦怎樣，那你就修法加現職老師的薪水啊，幫現在正在辛苦工作的老師加薪啊！」所提及的，就是教師工會倡議的調薪法制化。

日前，經濟合作暨發展組織（OECD）公布2025年教育概況，提供他山之石的數據，OECD國家高中教師十五年資的法定年薪平均約為6.39萬美元。對照台灣一位年資相仿、具備碩士學歷的資深高中教師，年薪約為3.3萬美元，僅約國際水準的52.7%。

這提醒台灣政府，在努力推動國家經濟發展、追求國際一流同時，待遇更必須與國際接軌，才能確保人才培育系統具備競爭力。事實上，政府在經濟努力有目共睹，近年來提升「購買力平價（PPP）」方面的成就，民眾實質購買力名列前茅。

此外，台灣在經濟領域取得了令人矚目的成就，人均GDP大幅成長，基本工資與受僱員工平均薪資逐年提升，亮眼數據代表了國家經濟規模不斷增展，象徵朝向更富裕的台灣。

然而，在高房價與物價波動的壓力下，特別是影響民生最有感的食物類CPI在十年間明顯上漲，讓第一線教師實質生活感受不小壓力。數據會說話，落後於國際與國內經濟指標的教師薪資，是不爭的事實。當在野黨主張停砍年改，說是為了保障教師權益時。實際上更迫在眉睫的教育危機，在於現職教師的待遇與人才流失，也就是近期熱議的教師荒。

若希望吸引優秀人才投入教育，薪資待遇就必須具備足夠的國際競爭力與國內吸引力。期盼讓教師薪資成長幅度，能與國家GDP與平均薪資成長速度名實相符。尤其主計總處日前公布今年GDP上修至7.37％，更創下近十五年新高，現在正是理想時機，透過合理的薪資結構調整，具體回應教師們增加的專業負擔與工時。

呼籲朝野立委，將提升現職教師薪資視為國家未來重要「策略性投資」。「良禽擇木而棲」是市場鐵律，期盼政府展現魄力，讓教育現場蛻變成為一個能讓人才「看見未來」的場域。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

