投書：偽善公關秀的背後 47種慢性病藥退出台灣

藥價的制定直接影響健保資源的分配，致使許多藥商決定繼續留在台灣或者乾脆退出台灣。圖／東方IC

金蓋紅／骨科、一般外科專科醫師

當「活下去」的權利變成一場公關秀，只有自帶「金光環」的疾病，才配擁有國家級的救贖。

2025年，台灣健保立下了一座令人咋舌的里程碑：單劑一億元的罕病基因治療藥物納入給付。這看似是人道主義的高光時刻，是一場名為「一個都不能少」的溫情大戲。然而，若我們撕開這層用13億元金箔貼出的華麗表象，底下流淌的，卻是健保資源分配極度扭曲、甚至近乎偽善的膿血。

一億元的神蹟，是用誰的血肉築成的？

健保署高喊著「不能倒」，右手揮舞著改革的大旗，左手卻瘋狂砍殺基層用藥的價格。截至9月，47種高血壓、高血脂、抗憂鬱的原廠藥黯然退出台灣。

這是一場殘酷的「資源獻祭」。為了湊出那幾10億元來供養天價新藥的「神蹟」，政府選擇犧牲數百萬慢性病患的用藥品質。當老人家拿著處方箋領不到熟悉的血壓藥，當憂鬱症患者被迫更換適應不良的學名藥時，請記得：你們的不便與風險，正是那頂「金光環」所需的燃料。

這根本不是保險，這是「劫貧濟富」的變種——劫多數普通病患的「穩」，去濟極少數天價藥物的「奇」。

南迴公路的黑暗，配不上「金光環」的照耀？

更諷刺的是，當健保署大筆一揮，豪擲一億元只為延續一個生命從5歲到20歲（且可能終生臥床）的同時，在台灣的東南角，南迴醫院的建立卻如乞丐般卑微地求了十幾年。

在那裡，沒有基因治療的高科技，只有最原始的渴望：一間有急診的醫院，一條不用死在路上的活路。

如果生命無價，為何一億元可以毫不猶豫地砸向基因療法，卻吝於投入偏鄉的基礎急診？ 答案很醜陋，但很真實：因為南迴醫院不夠「性感」。 救活一個偏鄉老人，上不了國際期刊，發不了感人肺腑的新聞稿，成就不了官員的歷史定位。它沒有科技的「金光環」，它只是卑微的基礎建設。所以，它被遺忘了。

你的病，有沒有「流量」？

這項政策赤裸裸地揭示了台灣醫療資源分配的新邏輯：生命的價值，取決於你的病有沒有「金光環」。

如果你得的是極其罕見、藥價極高、具備「黑科技」話題的病，恭喜你，你是媒體寵兒，你是健保署展現魄力的樣板，國家傾盡國庫也要救你。

如果你只是得了一般的高血壓、糖尿病，或是住在離醫院一小時車程的偏鄉，抱歉，你是沈默的分母，你是被犧牲的代價。

「金光環」決定了誰配享用資源。這不是醫療正義，這是將人命標價後的政治算計。

當我們為那一億元的德政鼓掌時，請別忘了轉頭看看那47種消失的藥，以及南迴公路上那些等不到救護車的亡魂。在這個「造神」的年代，他們是被金光環閃瞎雙眼後，被踢進黑暗角落的犧牲品。

