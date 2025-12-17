投書：僧團老化已成佛教危機，剃度高齡者須嚴審

僧團正快速邁入獨居化與高齡化，已成台灣佛教難以迴避的結構性危機。（示意圖，僧伽醫護基金會臉書）

施文儀／僧伽醫護基金會常務董事、前疾管局副局長

台灣約有五百萬人恭敬出家人為佛教三寶，卻少有人正視：僧團正快速邁入獨居化與高齡化，已成台灣佛教難以迴避的結構性危機。

出家原是終身持戒、共住修行的制度，但在現實社會中，出家人仍無法脫離醫療、長照與安養體系。俗世尚且難以「養兒防老」，出家更不可能「收徒防老」。然而近年高齡出家者大量增加，表面看似佛門興盛，實則為寺院、家庭與社會同時埋下風險。

台灣僧眾從全盛時期的兩三萬人，至今只剩約一萬三至一萬五千人，其中逾七成已超過六十五歲。四、五十年前的知識青年出家潮，如今全面老化；在少子化與社會變遷下，年輕出家者幾近斷層，這是僧團老化的「正常因素」。真正加速惡化的，是對高齡者無條件剃度，以及老病僧被迫離開道場，獨居於公寓或返俗家生活，形成近萬名「公寓法師」的特殊現象。

中小型寺院人力凋零，香積廚封閉、早晚課改播錄音、僧寮長期上鎖，寺院制度與功能正快速空洞化。老病僧的醫療與照護費用高昂，多數寺院難以承擔，最後只能將人「請離」，轉由民間機構或家屬處理，造成管理斷層與社會成本外溢。更不乏老僧往生後，生前無人聞問，身後卻引發俗眷爭產的憾事。

依《四分律》《十誦律》等律藏，受具足戒者須身心健全、能持戒、能共住修道。高齡、重病或需長期照護者，本即不宜受戒。若將剃度等同慈悲收容，等於把出家制度福利化，不僅違背戒律精神，也損害僧團清淨與道風。實務上，因身心問題而出家、隨後被迫離寺甚至流落街頭的案例，正是剃度審查失守的直接後果。

更嚴重的是，台灣至今缺乏完整僧籍與老病僧統計，中佛會未能掌握僧眾的居住、健康與安養需求，反而多仰賴民間「僧醫」團體補位，制度性缺口持續擴大。

面對僧團老化，解方不能只是善後，而必須回到源頭。首先，應建立全國「數位僧籍」，作為安養與資源配置基礎；其次，嚴格回歸剃度審查本義，以「能否持戒、自立」為核心，六十歲以上原則不受具足戒；第三，寺院應提供「在寺老化」的條件，而非老人出家者的養老院，避免功能錯置；並結合政府長照與社福體系，僧醫團體亦亟須加快僧伽「康醫養」整合機構，共同承擔無依老者照護責任。

佛法強調離欲、清淨與承擔，而非讓寺院成為社會最後的收容所。停止對高齡者無條件剃度，是對僧團清淨、對長者尊嚴、也是對社會責任的必要抉擇。僧團老化不是家醜，而是必須正面處理的通病；若再迴避，台灣佛教將難以永續。

