投書：先一起反思歷史 再討論改路名

對於全國為數相當多的中正路是否改名？引發不同意見的討論，遲遲無法取得最終解決的方式。圖／讀者提供

張居隱／文創工作者，在台灣從事社福工作多年，並考取社工師證照，也是大眾運輸迷

近期台灣官方考慮推動各地的中正路改名，引起不少討論。

因中正路以台灣某任官方領導人的名字取名，成為各地的主要道路，台灣社會對這位領導人的看法多樣，部分民眾認為他推動台灣經濟發展，應保留路名紀念；部分民眾認為他長期實施戒嚴，影響民眾的基本權益，希望改路名讓後代學到歷史教訓；部分民眾擔心改路名會影響戶籍、商業登記、交通、郵政物流作業，增加困擾及行政成本。

這讓我想起近期在屏東小琉球旅行的經驗，我在當地的中正路等環島公車時，邊欣賞美麗的台灣海峽海景，邊安葬被路過車輛壓扁的野生動物，當下我突然想到，可用這些方式兼顧各方意見：

一、先改善民生再討論改路名：既然官方存在的意義是改善民生，而台灣很多縣市已合併升格改門牌，現在再改路名就得重複投入經費、人力這類行政成本，可能排擠其他民生事務運作。

對此可先暫時擱置爭議，投入經費及人力改善交通設施、打造道路無障礙環境、維護路燈及路樹、優化大眾運輸、宣導交通安全、預防野生動物路殺事件，提供安全便利生活、保護自然環境，讓民眾感覺民生議題確實有改善。

二、用中正路拚經濟：既然中正路大多為市區主要道路，對此可邀旅遊業者、媒體及文創工作者，整理各地中正路有什麼好吃的美食、好逛的店面、好玩的設施、好看的美景、有特色的故事，吸引台灣甚至世界各地遊客拜訪，帶動經濟發展，讓這位官方領導人即使過世很多年，仍可用名聲支持台灣未來發展。

三、在人文及歷史教育處理爭議：很多歷史人物同時有正面及負面事蹟，如希望只靠改路名解決，民眾不一定能了解並反思歷史教訓；如能在教育客觀呈現時代背景、社會結構、價值觀如何影響官員決策，推動的政策如何影響民眾生活，有助後代反思歷史。

討論名稱爭議以分享多樣觀點本身是好事，台灣社會也可透過反思歷史，一起思考有沒有更適合的方式改善生活品質，而不是造成分裂？

