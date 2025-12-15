投書：公教年金真正需要的是跨世代的制度信任

年金制度終究不是為了滿足某一世代或某一時刻的期待，而是攸關公共服務體系長期穩定的基石。李智為攝影

蔣辰平／屏東縣教育產業工會副秘書長、國小教師

近來，立法院三讀通過「停砍公教年金」相關修法，引發社會高度爭論。支持者認為，連年調降已使部分退休公教生活承壓；反對者則憂心改革倒退，衝擊年金財務永續與世代公平。討論聲浪迅速升高，卻也逐漸流於「停或不停」、「支持或反對」的二元對立。

然而，站在教育現場與工會的角度，這場爭議真正凸顯的，或許不是單一政策選項的對錯，而是台灣公教年金制度長期缺乏跨世代信任與治理共識的結構性問題。

在教育體系中，我們清楚看見不同世代公教人員的處境差異。已退休者，面對通膨、醫療與長照負擔，對退休所得穩定性有切身焦慮；在職中生代，承擔改革過渡成本，卻對未來制度缺乏確定感；年輕教師與公務人員，則在高工時與高度不確定的制度環境下，對是否將公教視為長期職涯，產生猶豫。這些感受並非彼此對立，而是同一制度下，不同世代共同承受的後果。

年金改革原本的目的，在於回應人口結構改變與財務壓力，這一點並未消失；但改革過程中，政策反覆、溝通不足，以及缺乏長期治理藍圖，卻逐步侵蝕制度的可信度。當年金議題反覆成為政治攻防的工具，無論最終選擇「續砍」或「停砍」，都難以真正修補世代之間的信任裂縫。

對教育體系而言，最值得警惕的，不只是退休金數字的調整，而是制度不穩定對人才招募與留任造成的長期影響。當年輕世代無法清楚預期未來保障，教育現場的永續性便會受到動搖，這將是比任何單一改革方案更深遠的風險。

因此，與其持續在「停砍或不停砍」之間拉鋸，不如正視一個更根本的問題：台灣是否有能力建立一套跨世代可被信任的公教年金治理機制？這包括以透明數據為基礎的財務評估、納入不同世代與專業團體的協商平台，以及避免政策隨政治風向大幅擺盪的制度設計。

年金制度終究不是為了滿足某一世代或某一時刻的期待，而是攸關公共服務體系長期穩定的基石。唯有讓不同世代看見彼此的處境，並在制度層次上重建信任，這場年金爭議，才可能走出對立，走向真正的解方。

