【投書】兼顧再生能源需求及環境環境保護下發展
洪正中／台灣小水力綠能產業聯盟理事長
為達成台灣 2050 淨零目標，行政院已公佈再生能源 2030 年發電佔比目標為 30%，2050 年則超過 60%，截至 2023 年底，台灣再生能源發電量僅佔總發電量的 9.5%，加速發展的急迫性已不容忽視。小水力發電已是政府「能源轉型 2.0」政策中重要的一環，為此，國內應更積極探索河川小水力發電並導入多元友善的工法與技術，發展為分散綠能的實質力量。水利署目前以活化既有水利設施為小水力發電的主要推動方向，這項作法確實具安全性與示範價值，但若能同時推動一般河川小水力潛力點之再評估與開發，將可形成相輔相成的推進模式，更有效回應當前再生能源布局的迫切需求。
水利署於 2023 公布全臺 47 處河川小水力潛力點，分布於北、中、南、東 18 條河川流域，總裝置容量約 195MW，其中 14 處被列為優先開發。然而，所採用的工法與思維偏向大型水力設計，多為追求落差而開挖隧道的「穿ft鑿洞」直線引水工法，導致成本動輒以 10 億元為單位，最高達 52 億元（濁水溪龍神案），唯一例外僅有淡水河系基隆河的瑞芳案 4.1 億元。報告中的工程設計多採國營事業等級的大型開發模式，不僅成本高昂，也對環境造成明顯衝擊，致使評估報告甫公布即遭立法院與環保團體反對，推動受阻。對民間企業而言，投資門檻高、回收期長，缺乏經濟誘因，使多數潛力點雖被標註於資料中，卻無法實際落地。時任立法委員洪伸翰亦曾指出，該份評估雖「有做」，但「缺乏可行性」，未能達到推動小水力發電的實質成效。
為使國內主管機關與各界能快速學習國際經驗，小水盟於今（2025）年第八屆全國小水力發電產業發展論壇，特別重金禮聘日本三峰川電 力株式會社執行董事渡部昭心蒞臨演講，分享日本在河川小水力推動歷程中如何突破瓶頸、縮小規模並採用「沿道路地下化引水」等低衝擊 工法的成功案例。這套作法正是日本在面對與臺灣相似挑戰時發展出的經驗，他們從實務中學會調整工法與思維，讓小水力不再與環境對立，在🖃顧生態與社會接受度的前提下，也能🖃顧發電穩定與經濟效益，具體請參考附圖資料。
借鏡日本的經驗，台灣應積極重新評估 47 處河川小水力發電潛力點的計畫，依目前現有資料來看，其中有 15 處沿河已有道路、另有 10處可透過簡易施工與道路銜接，合計 25 處具備「沿道路埋設引水管」的條件。若能優先針對此類地點重新進行評估與技術試辦，將可有效降低土地協調與施工成本，同時提升開發成功率與社會接受度，讓早期研究成果真正發揮實質效益。
為使政府早期投入之研究成果能夠發揮實質效益，並真誠回應賴清德總統對推動小水力發電的殷切期盼，同時呼應我國當前能源轉型及淨零政策需求，小水盟謹以最誠懇之心提出以上建言，推動再生能源的綢繆，應以「兼顧」為核心，而非「取捨」；若一味為了避免環境爭議而裹足不前，反而會錯失兼顧生態與綠能的契機。期盼主管機關能以更開放的視野與積極的態度，帶頭尋找兼具環境友善與技術可行的新解方，讓河川小水力真正成為臺灣能源轉型中兼容並進的力量，並讓政府早期的努力轉化為推動綠能的長遠成果。
