【投書】反共立國的政黨指控自我防衛為「挑釁」是歷史定位的錯亂



文/張萬同

中國共產黨自 1927 年發動武裝叛亂、1931 年在江西瑞金成立「中華蘇維埃共和國」以來，其政治與軍事路線始終明確：其最終目標就是推翻中華民國、消滅中華民國的主權存在。這不是推測，而是歷史事實。

時至今日，中共軍力早已今非昔比，對台軍事威脅更是有增無減。共機、共艦幾乎每日繞台，實彈演訓、封鎖演練早已是常態。反觀台灣，無論國民黨或民進黨執政，中華民國的軍事行動始終僅限於自身主權與防衛範圍內，從未對中國本土發動任何形式的攻擊性軍事行動。

在這樣的事實基礎上，竟然還有人聲稱「兩岸戰爭是民進黨挑起的」，這不僅是政治指控，更是對歷史與現實的嚴重扭曲。請問：如果中共不出動戰機軍艦、不擴張軍備、不將台灣列為必須「解放」的目標，戰爭從何而來？

更令人錯愕的是，這樣的說法竟然出自部分國民黨政治人物之口。回顧歷史，從蔣介石到蔣經國時代，國民黨長年高舉「反共、剿匪、反攻大陸」旗幟，視共產黨為國家存亡的最大威脅。當年，從未有人指責國民黨「挑起戰爭」，因為所有人都明白：問題的根源在共產黨的武裝叛亂與擴張主義。

更諷刺的是，2000 年以前，國民黨長期以「共產黨威脅國家安全」作為選舉的核心訴求；政黨輪替後，民進黨延續相同的國安邏輯，強調防衛台灣、抵抗中共威脅，理應是中華民國歷史脈絡的自然延續。然而今日，部分國民黨人士卻反過來指責民進黨「引戰」，甚至要求台灣必須順從中共的政治主張，這不只是路線轉變，而是對自身百年反共歷史的徹底否定。

試問：一個曾經以反共立國、以中華民國為核心價值的政黨，若今日開始將中共的軍事壓迫合理化，將台灣的自我防衛污名化為「挑釁」，這究竟是戰略調整，還是歷史定位的錯亂？

台灣是否面臨戰爭風險？答案其實很清楚：**只要中共不放棄武力犯台，風險就永遠存在；只要中共一天不承認中華民國的存在，台灣就不可能真正脫離威脅。**把責任推到台灣民選政府身上，既不符合歷史，也違反最基本的邏輯。

中華民國之所以能在台灣延續至今，靠的正是前輩們對抗共產極權，實行國父孫中山自由民主三民主義新中國的堅持；今日的台灣社會，不論政黨輪替，都仍然是在這條防衛民主與主權的歷史軌道上前進。若連這一點都要被顛倒，才是真正的國家危機。

作者簡介

張萬同/美國費城賓夕法尼亞大學經濟博士|美國紐約州立大學奧伯尼分校經濟碩士主修貨幣經濟政策|輔仁大學畢業主修經濟副修物理|實踐大學財金與保險研究所客座副教授|私立輔仁大學金融所及國貿金融系兼任副教授|私立東吳大學國貿系兼任副教授|國立臺灣大學管理學院財務金融進修學分班教授|美國諾斯普大學商學系教授|美國加州州立大學洛杉磯分校財務金融及法律系副教授|美國天普大學財務系助理教授