投書：台南市議員刪交通違規預算 誰來守護清潔員性命安全？

23歲的隨車清潔員清晨執勤時，途中遭到酒駕賓士車高速撞擊，當場喪命。圖／台南市消防局提供

楊智強／社會科教師、NGO工作者

12月16日清晨，台南安平的一聲巨響，奪走了23歲陳姓女清潔員的性命。肇事者身為知名老闆，酒測值高達0.95，受困車內時竟還狡辯「有叫代駕」。這不僅是家屬的至慟，更是對台灣法治最狂妄的嘲弄。

當社會還在為年輕生命消逝而哀悼時，反觀國民黨台南市議員盧崑福日前因不滿「交通助理員」上路3個月內開出萬張罰單，竟在議會帶頭要求刪除預算，理由是「引發民怨」。這種法治觀念簡直荒唐！當民代帶頭阻礙執法能量，就是在告訴違規者，只要投給我的票數夠多，法律就可以轉彎。這種姑息違規的政治風氣，正是讓酒駕慣犯心存僥倖的溫床。

廣告 廣告

根據警政署統計，近10年台灣每年舉發拒絕酒測案超過4000件，酒駕案件中近4成是累犯。對名下無產的累犯而言，行政罰鍰等同壁紙；對富商而言，易科罰金則成了買命的「贖罪券」。一旦應有的刑責能用金錢擺平，刑法的嚇阻功能便蕩然無存。更嚴重的是，「拒測」已成逃避刑責的保護傘。雖有強制抽血規定，但程序繁瑣、曠日廢時，導致基層員警執行意願低落。

社會不需要公祭後的廉價口號，而是一場制度革命。政府與立法機關應即刻檢討易科罰金制度，針對酒駕累犯或致人死傷者，應取消適用，讓其付出人身自由代價。同時，必須簡化強制抽血程序，賦予第一線員警在特定情境下直接蒐證的權力。同時並強化酒癮治療的強制介入，從源頭阻斷病態駕駛。

陳姓女清潔員的人生永遠停格在23歲，她的男友將一輩子承擔目睹摯愛離世的創傷。如果法律與民代持續向「民怨」低頭，卻對「命案」視而不見，那便是對生命最赤裸的踐踏。政府必須硬起來，別讓「酒駕零容忍」淪為諷刺的政治修辭。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝

女清潔員遭酒駕撞死「下身靠皮撐著」 好友見畫面崩潰：衣服是我送的

酒駕奪命烤鴨業者黑歷史曝光 侵權烤鴨技術判賠30萬 不服判決竟揮拳攻擊