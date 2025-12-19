【投書】台南市長之爭／林俊憲封冠賭盤 民意終戰 完勝民調 3

林和民／億載金城聯盟執行長

台南市長初選沸騰，林俊憲強調民意的具體顯現，主要落實在基層的真實反應，先前許多人在選戰民調的數字上，進行長期洗腦式的操控，以及技巧性的數據遊戲，往往讓真實的民意被掩蓋。

根據中時媒體指出，目前基層民意的賭盤資訊，盤口已經致勝，全面壓注林俊憲，形成特殊反應最新民意風向的具體指標。

地方人士陳台聲理事長表示，台南的選舉與六都其他的城市不同，許多基層的聲音，用電話口語，反而是聽不到真實的心聲與反應，因此，深層的選舉盤口方面，基層的賭盤，已經幾乎全面導向林俊憲，甚至出現大盤提前封盤的情況。

陳理事長表示，基層民意的押注，比民調的表面數字更具有真實的可信度，因為台灣選舉長期連結基層的賭盤運作，盤勢的情況，真正成為了腳踏實地的民意表現溫度計，賠率的變化，常常成為重要的風向指標。

根據中時媒體指出，初選從九月開始，各式盤口一致看好林俊憲，在十月底時，已經傳出林俊憲提前封頂封盤，顯示出基層對林俊憲的真正看好度，比表面的民調數字更準確。

陳理事長指出，民調數字隨時起伏，因此，盤口的基層實力比較實在，可信度也比較高。依照事實而言，賭盤的反應，往往是老百姓願意用錢下注的真實心聲，以目前具體的賭盤觀察，林俊憲在民意以及大盤上，已經明顯的佔上風。

因為民調的數字，常常容易成為口說無憑，而大盤的指標與具體的結果，則是用真金白銀來說出百姓心底的實話。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：林俊憲臉書

