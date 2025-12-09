【投書】台南市長初選／國民黨祈「黑料多者出線」 陳亭妃懼「自焚案」燒到自己 5

林和民／億載金城發展聯盟執行長

台南市長之戰升溫，民進黨初選激烈，國民黨隔岸觀火，國民黨當然希望「黑料最多的人」出線，也可能使用外部勢力的民調技巧，讓問題最多、最好挨打的人出馬，在大選的時候，方便用力的修理。這種司馬昭之心，台南人當然明白！

這一場台南市長之戰，絕對是候選人操守與忠誠的清算，以及人品是否及格的考驗。因為「只有操守好，才是真正的强者」才有資格成為府城的父母官。

因此，台南主委夫人特別重視操守的把關，才會語重心長表示人品的重要，避免勾結聯合外部勢力，成為破壞民進黨的力量。

而陳亭妃當然懼怕台南人皆知的「自焚案」燒到自己，在第一時間與助理家屬的自焚事件，快速切割，想要劃清界線，過河拆橋。因此，台南人深覺，人命關天，自焚案的真相，絕對不可蒙塵。

立委段宜康也曾表示，這種對人命置身事外的作法，除了令人心寒之外，更讓全體市民深感，內在的隱情有如羅生門，人命關天，必須要為台南人討個公道。陳亭妃越是說不清楚講不明白，以為可以矇騙過關，但是結果反而愈是躲避，愈是啟人疑竇。

如果連一個委員的助理親屬，最卑微的生命權益，都維護不了，這個委員如何能維護百姓的權益，更如何能夠對府城千千萬萬的百姓生命安全交代 ？

反而「作賊喊捉賊」，攻擊這些呈現事實的弱者，而這種嫁禍別人，將矛頭指向無辜者來扣上指責帽子的說法，造成民進黨黨內真正的受傷，同時也把老百姓當成傻子。

同時，這種反過來攻擊弱者的作法與用心，與故意的迴避，只會讓疑慮，越滾越大，而這種切割受害者，以及攻擊說出真象弱勢者的行徑，才是「黨內互打」真正的始作俑者。

至於國民黨希望黒料多者出線，實在是兵家的正常，握有眾多黑料的歷史，等她未來再全面引爆。因此基層認為，國民黨之所以對陳亭妃「友善」，正是掌握了許多妃團隊的爭議。這些黑歷史資料，是最強的攻擊利器，妃團隊的政治人格，極易被全面攻擊與瓦解，反而讓民進黨受迫。因此在關鍵的時刻，明白台南人權益命運的真相，守住操守與尊嚴，才能贏得億載金城的陽光。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：陳亭妃臉書

