【投書】台南市長初選：媽祖婆與超車王的瘋狂內鬥秀

瀛南雄／獨立政論與文史工作者

民進黨台南市長初選民調即將在1月12日至17日展開，這場政治角力賽讓人彷彿置身於一場年度大戲，主角當然是林俊憲與陳亭妃這兩位「台南之光」。這場選舉不僅讓人看到政治的熱血，還有一點點狗血劇情的味道，讓人忍不住想準備一桶爆米花，看這兩位候選人如何「互黑」到最後一刻。

一、媽祖婆的財產申報：零資產的魔幻劇情

先來說說「台南媽祖婆」陳亭妃。最近她的財產申報成了熱議焦點，臉書粉絲頁「鎖綠鴨」揭露她的資產竟然是零！是的，你沒看錯，零！這讓網友們紛紛開啟腦洞：「立委的薪水是領現金嗎？還是領了就立刻提現買樂透？」更有人調侃：「原來，我比台南ㄟ媽祖還有錢！」這樣的財產申報數字，雖然在法律上無懈可擊，但在民眾心中卻引發了無數問號，甚至有人懷疑：「零資產也太假了！這是在臭賴清德，還是臭民進黨？」

但過去也有臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」澄清，陳亭妃是因為多年來努力還債，所以財產才會呈現「清零」狀態。雖然這聽起來像是一個勵志故事，但在政治圈裡，這樣的「空白帳本」卻成了一個極具爭議的話題。

二、林俊憲的超車奇蹟：政見會變成互酸大會

再來看看林俊憲，他最近在民調中首次超車陳亭妃，讓支持者們興奮不已。然而，他的勝利並非毫無爭議。在政見會上，他高喊「選市長不是排隊」，暗諷對手「資歷深不代表能幹」。而陳亭妃則不甘示弱，回嗆「羨慕你資源多，遊覽車一直載」，言下之意就是在說林俊憲背後資源雄厚。

兩人你來我往，好像在比誰的嘴炮更強。不僅如此，林俊憲還拋出了「綠電掃黑」口號，結果陳亭妃點名陳凱凌與光電大樓事件強調光電爭議不應切割作為回禮，一場原本應該是展示政見的會議，硬生生變成了互相爆料的大會。

三、民眾看戲：政治內鬥成年度娛樂

這場初選不僅讓台南市民目瞪口呆，也讓全國人民看得津津有味。網友們紛紛留言：「你黑我黑大家黑」、「咬起來！」甚至有人表示：「這次應該不算智力測驗了，再淪下去真的淹水風災自己扛了。」看來，這場初選已經從政治競爭變成了一場全民娛樂。

四、結語：初選還沒結束，好戲才剛開始

無論是「媽祖婆」陳亭妃的財產謎團，還是林俊憲的民調超車奇蹟，這場台南市長初選都充滿了戲劇性。隨著民調日漸逼近，我們可以預見這場內鬥大戲會越演越烈。不過，在這場政治角力中，希望候選人能記住：選舉不是鬧劇，而是為了台南未來的發展。至於我們觀眾，就繼續抱著爆米花，靜待後續精彩發展吧！

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：陳亭妃、林俊憲臉書

