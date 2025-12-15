【投書】台南市長初選／收買名嘴民調？扮演及消費媽祖褻瀆神明 天災人禍、外力操控府城何辜！ 3

陳文娟／台南經發聯秘書長

台南市長初選升溫，許多名嘴以及民調紛紛出籠，眾所週知，只要是跟數字有關的，都有人為操控的可能。同時，平日常常習慣帶風向的許多名嘴，也對於「 指揮江山」，樂此不疲！

民進黨台南市長初選，因為牽動許多政治效應，成為兵家必爭必擾之境，而每次遇到選舉，「民調數字」的高低，幾乎跟「廣告費」的大小，不謀而合。 因此，名嘴與民調的廣告意義，與外部勢力的介入程度，早就已經不是羅生門，而是標準的廣告門。

廣告 廣告

地方盛傳，外力介入台南市長百里侯初選，以及各項民意操作的各種招術，真的已經超過18 般武藝了， 除了人為的技巧，用到了極致之外，幾乎連老天爺與神明應有的客觀中立，都不放過。

政治人物本應該永遠與老百姓站在一起，早已是共識，但是卻有政治人物用演戲的方式，來扮演天上的媽祖，不惜用消費媽祖的方式，褻瀆神明。如此的人禍，如果引起天災，府城蒼生受到連累，人間法律易躲，神明天道難防。

地方基層盛傳，府城媽祖是民間長期祈福信仰的尊望，任何政治人物，跨越純樸信仰的界線，消費媽祖神明，一方面真的膽大妄為，另一方面則置台南蒼生冒險受到天譴而不顧？如果扮演者操手品德，令眾人質疑，是否可能不小心觸犯天條，人與天爭，最後受災的，更是全台南府城的黎明百姓。

台南古都媽祖信仰，早已經是民眾長期平安的祈願，只是在扮演媽祖事件之後，台南一連發生了許多的天災人禍，讓老百姓深深覺得，是否因為政治人物跨越了天人的界線，才使得蒼生受到連累。

一般政治人物，只想到自己，很少想到後果，先前的扮演媽祖事件，各個新聞媒體已經嚴重的提出出基層反應的名意，以及外界的質疑，政治人物是否已經公開涉嫌置入性行銷的觸法行為，只是對於政治人物而言，人間的法律易躲，神明的天條難逃。

每次選舉，名嘴民調都很熱，內容難免天花亂墜，也不容易進行對證，神明的力量當然更要中立，只是，就是有人甘願冒險，去操控人品的底線與至高點，在「人與天爭」當中，把台南端上切板，當成活生生付出生命代價的魚肉。台南府城，實受連累，蒼生何辜。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：臺南 TODAY 臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】阿扁捲台南之爭 「渴求特赦」成為台南命運的交換籌碼

【投書】民進黨選戰就定位 國民黨還要繼續內耗？

【文章轉載請註明出處】