【投書】台南市長升溫 林俊憲：忠誠與品德成為府城致勝關鍵

台南經濟發展聯盟秘書長／陳文娟

台南市長選戰升溫，「忠誠」問題成為市民關注焦點。地方基層認為，如果對理念不忠誠，又如何能對台南忠誠？更遑論對百姓忠誠？林俊憲曾表示，台南是全國文化歷史最深厚的府城，要成為台南的父母官，首先必須忠於政治操守，才能真正忠於台南，以及忠於善良純樸的鄉親。

林俊憲與聯盟會談時語重心長指出，根據媒體紀實，有特定人士堪稱台南「政壇雙人組」，竟在總統選舉時大力支持國民黨。這種「腳踏兩條船」的作為，不但讓支持者心寒，更對台南府城的文明與歷史傳承形成諷刺，簡直是一劑倫理反作用力。

台南經濟發展聯盟成員表示，這組「政壇雙人交叉舞」讓台南人深感又氣又愧。氣的是，其中一人的退黨行為讓支持者傷心；愧的是，這組「台南政壇雙人組」自政治史以來的變色行徑，早已與地方派系糾纏，弊案連連。

聯盟指出，這個「台南政壇雙人交叉組」與司法鬥、與光電鬥、與組織鬥、與政黨鬥，甚至公開表示：「議會的事跟立法院有什麼關係？」然而，議會是民意，立法院也是民意，兩者必須清白連結，台南才有希望。如果弊案叢生、弊端接連不斷，府城未來的命運與發展必定受到重挫。

聯盟在公聽會中表示，「台南政壇雙人交叉組」在台南遊走數十年，一直試圖迴避過去爭議，自以為反覆以鴕鳥心態即可逃避品德問題與忠誠考驗。這種無視台南尊嚴的作為令人心寒。若今日能出賣理念，明日也極可能出賣整個台南的命運。

林俊憲與聯盟交流時指出，「台南政壇雙人交叉組」在台南的種種作為，台南人已經隱忍多時。再加上媒體具體報導，其中一人拒絕參加電視政見會公開提問，其原因與隱藏細節已呼之欲出，極可能是害怕被檢視其忠誠度與品德問題。更重要的是，這個「雙人交叉組」長久以來的負面歷史，與台南清心、清廉、清白的優質文明相比，高下立判。

